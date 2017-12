Para inaugurar a seção Borracharia, a incrível e eterna Sophia Loren. A atriz de 72 anos acaba de sair em poses sensuais no calendário da Pirelli. “Eu me diverti muito e me senti como uma criança”, disse a atriz italiana. “Cada foto expressa tanto a artista quanto a personalidade interior do fotógrafo”. Sophia Loren em um calendário da Pirelli? Fico imaginando a Sophia trocando um pneu.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.