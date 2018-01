Palavra de Homem na moda

Quem disse que Palavra de Homem não está na moda?

Começa hoje mais uma São Paulo Fashion Week e este blog, como está ligado diretamente ao mundo fashion (ô), estará presente. Talvez eu não consiga publicar muitos posts por aqui até a próxima segunda-feira, pois vou participar da cobertura do evento para o Grupo Estado em várias áreas. Eu e minha equipe vamos produzir vídeos, entrevistas, acompanhar os desfiles… e, também mais uma vez, vou comentar a SPFW para a Rádio Eldorado. Assim que eu souber os horários dos boletins (devem ser dois por dia), eu conto para vocês.

Mas como eu vou falar sobre moda, se não entendo nada do assunto?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Peraí, também não é bem assim. É claro que não entendo tanto quanto as jornalistas especializadas do Estadão… Para falar a verdade, conheço um pouco sobre a área de roupas e tecidos, mas um pouco mais sobre a área… embaixo das roupas e tecidos. Por isso, vou fazer uma cobertura focada no clima do evento, nas coisas engraçadas que quem não é do meio nunca entende e, claro, nas modelos. A minha aposta é que a Izabel Goulart (foto acima), atualmente integrante do Dream Team da Victoria’s Secret, será o grande destaque feminino do evento. O homem da SPFW? Não tenho a menor idéia. Talvez o comentarista da Rádio Eldorado (hahaha).

Exemplo de coisa absurda para quem não é do mundo da moda: você acha que é possível alguém falar de coleções de inverno debaixo da temperatura de 40º que faz dentro do prédio da Bienal em janeiro? Pois é. É que agora é a vez dos desfiles de Outono-Inverno 2008. Confesso que eu não gosto tanto dessas coleções. Por que? Tem muita roupa para o meu gosto.

Enfim, quem gostar do assunto pode acessar o site da cobertura do Estadão, que também terá um formato de blog bem legal, ou assistir ao nosso trabalho no vídeo, ao vivo, aqui. Bjs e até lá.