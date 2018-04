Os homens são mais egoístas que as mulheres?

Homens são egoístas? Conheço mulheres que garantem que sim. Já fui acusado disso,mas a acusação entrou por um ouvido e saiu pelo outro – talvez porque eu estivesse preocupado com assuntos muito mais importantes: os meus próprios problemas.

Qualquer tipo de generalização peca justamente porque ninguém é igual. Mas algumas características podem, sim, ser comuns à maioria dos homens ou à maioria das mulheres. O difícil é avaliar quando a generalização é uma análise inteligente da situação ou quando é simplesmente isso: uma generalização simples e, pior ainda, simplista.

Quando eu era mais novo, ouvi de um amigo mais velho uma frase bastante significativa em relação às diferenças entre homens e mulheres. Ele dizia que as mulheres se casavam porque acreditavam que os homens mudariam com o casamento; os homens se casavam exatamente porque acreditavam que as mulheres continuariam as mesmas depois de se casarem.

Minha pergunta é: se você gosta de alguém, por que tentar mudá-lo?

Tenho outro exemplo, talvez você conheça alguém que viveu essa situação. Vamos imaginar um casal de namorados, felizes, tudo indo muito bem. Para o cara, se o namoro está indo bem, não há nenhuma razão para mudar essa situação. Não se mexe em time que está ganhando, diz o ditado.

Mas mulheres não pensam assim. Acham que, se o namoro está indo bem, então o próximo passo é o casamento. O problema é que o homem está feliz do jeito que está; a mulher também está feliz, mas ela quer mudar a situação, justamente para ‘melhorá-la’. O problema é que qualquer mudança na dinâmica de um casal pode trazer consequências muito boas, mas também há o risco de provocar algum ruído.

Um casal de amigos namorou sete anos antes de se casar, mas ficou apenas seis meses juntos. Como explicar? Mudar nem sempre é para melhor.

Esse assunto é uma generalização simplista do comportamento masculino e feminino, exatamente como critiquei no início do texto. Há exemplos que comprovem essa teoria? Sim. Ela se aplica a todos os casais do mundo? Óbvio que não.

É a mesma coisa quando mulheres acusam homens de egoístas. Não, nós realmente não pensamos tanto ‘no casal’ quanto vocês. Mas, sinceramente, isso não quer dizer que sejamos egoístas. Pensamos diferente, só isso. Temos outras coisas na cabeça, nossa mente funciona em outra frequência. Isso só se torna um problema quando alguém mede o outro pela própria maneira de pensar – não importa se é homem ou mulher.