Os top 10 roqueiros mortos que deveriam estar vivos

Em sua nova campanha publicitária, a marca britânica de botas Dr. Martens traz imagens de roqueiros mortos usando seus produtos… no paraíso. Entre eles, Kurt Cobain (Nirvana), Joey Ramone (The Ramones) e Joe Strummer (The Clash). Mau gostou ou jogada de marketing? Os dois, para falar a verdade. Pegando esse gancho, aqui vai uma lista dos dez roqueiros mortos que mais fazem falta ao rock atual.

R.I.P.: Rock in Peace.

1. John Lennon (The Beatles) (foto)

2. Jimi Hendrix (The Jimi Hendrix Experience)

3. Kurt Cobain (Nirvana)

4. Jim Morrison (The Doors)

5. Brian Jones (The Rolling Stones)

6. Elvis Presley

7. George Harrison (The Beatles)

8. Freddie Mercury (Queen)

9. John Bonham (Led Zeppelin)

10. Cliff Burton (Metallica)