Os Top 10 Rockstars de 2009

Eleger os ‘melhores do ano’ antes do ano acabar é arriscado. Mas quem disse que não devemos arriscar na vida? A revista Rolling Stone escolheu o premiê italiano Silvio Berlusconi como ‘Rockstar do Ano’. Acho meio forçado escolher um cara fora do meio musical, por isso aqui vai uma lista dos Top 10 Rockstars de 2009:

1. Michael Jackson. Atolado em dívidas e decadente, ele anunciou a volta por cima em uma turnê monstruosa, morreu de overdose antes do primeiro show, voltou a vender milhões de discos, lançou um filme sobre seus últimos dias… se isso não é o roteiro perfeito para a vida de um rockstar, então eu não sei o que um rockstar é.

2. Lady Gaga. Fazia tempo que não aparecia uma cantora tão talentosa, barulhenta e divertida. Ela compõe, toca piano superbem e canta melhor que Amy Winehouse – e nem precisa ser pega com drogas para aparecer na mídia. A sucessora de Madonna vai a festas vestindo maiô e salto plataforma e inventou que era hermafrodita só para ser deixada em paz. Teve gente que acreditou, uau. Se quiser votar na cantora ou cantor da década, clique aqui.

3. Angus Young. Se você foi ao show do AC/DC, nem preciso explicar porque ele está aqui. O cara detona nos palcos há 36 anos. Imagina quando tirar a roupa da escola.

4. Dave Grohl. O cara foi batera do Nirvana, é vocal e guitarrista do Foo Fighters… e agora voltou a detonar a bateria no Them Crooked Vultures, dividindo o palco ‘apenas’ com John Paul Jones, ex-baixista do Led Zeppelin. Se você quiser votar na melhor banda da década, clique aqui.

5. Bono. Qualquer lista de rockstars desde 1980 tem de incluir o Bono. Tudo bem, sou suspeito porque sou fã do cara. Mas a nova turnê do U2 é a maior da história e, mesmo assim, ele ainda encontra tempo para salvar o Planeta. É o Super-Bono.

6. Paul McCartney. Paul fez turnê nos EUA, lançou disco ao vivo, ajudou a elaborar o videogame Rock Band e relançou a coleção completa dos Beatles. Paul é Paul, o resto é Rolling Stones.

7. Mika. Se tem alguém que merece pegar o cetro de Freddie Mercury (sem malícia, por favor), é ele. Mika é um dos artistas mais talentosos dos últimos tempos.

8. Scarlett Johansson. A gata de 25 aninhos é uma atriz maravilhosa (em todos os sentidos, inclusive nesses que você está pensando). Como cantora, já lançou dois disquinhos bem legais.

9. Billy Corgan. O líder do Smashing Pumpkins é o autor da frase do ano. Perguntado sobre o que ele achava do videogame Guitar Hero, respondeu: “Você não joga Guitar Hero quando você É um Guitar Hero”. É isso aí, Billy.

10. Ronaldo. Ele está mais para samba do que para rock. Mas se a Rolling Stone pode escolher o idiota do Berlusconi como Rockstar, eu posso escolher o Fenômeno, certo? Timão, ê ô!

