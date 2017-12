Existe gente cleptomaníaca, existe mulhers ninfomaníaca… a única coisa que eu admito ser é… Beatlemaníaco. Acho que eles foram e vão ser para sempre a melhor banda do mundo, etc. Acho, sim, que Lennon & McCartney são tão talentosos e tão importantes para a música quanto Mozart e Beethoven. Aliás, não tenho a menor dúvida disso. Pena que só vamos ter a prova definitiva daqui a alguns séculos, quando o distanciamento da nossa época permitir. Mas confie em mim.

Meu irmão, Nando Machado, que também é outro Beatlemaníaco (‘culpa’ de nossos pais, jornalistas de cultura), sugeriu esta lista para o Top 10 e eu aceitei. Quem tiver outras, pode mandar. Mas só publico se eu concordar!

Os Top 10 Discos Solo dos Beatles

1. All Things Must Pass – George Harrison

2. Plastic Ono Band – John Lennon

3. Imagine – John Lennon

4. McCartney – Paul McCartney

5. Band on the Run – Paul McCartney

6. Mind Games – John Lennon

7. Double Fantasy – John Lennon

8. Walls and Bridges – John Lennon

9. Flowers in the Dirt – Paul McCartney

10. Tug of War – Paul McCartney