Os top 10 das minhas férias

Não sei se alguém notou, mas eu estava de férias. Talvez você não tenha percebido porque eu tentei aparecer por aqui de vez em quando, em tempo real ou virtualmente. Mas a verdade é que tirei férias do meu emprego diário, oficial, e passei 20 dias descansando e viajando para paraísos distantes. Acima, uma foto do meu bangalô no Tahiti. Mais perto do Paraíso, só se eu tivesse morrido.

Claro que gosto de viajar para lugares maravilhosos e conhecer novas culturas. Mas, para mim, a melhor coisa de se tirar férias é mudar a rotina e se desligar do mundo… Virar a ampulheta do tempo e começar tudo de novo, zerado. As dez melhores coisas (não proibidas para menores) para se fazer num dia perfeito de férias:

1. Acordar cedo e tomar um café da manhã bem demorado

2. Entrar no mar e ficar horas só com o rosto fora d’água

3. Brincar de ‘cadê?…achou!’ com sua filha

4. Deitar numa rede e ler até adormecer

5. Entrar na piscina e ficar horas só com o rosto fora d’água

6. Não usar relógio, não ver TV, não entrar na internet… e depois ficar surpreso quando os amigos contam as novidades do mundo

7. Conversar besteiras assistindo ao pôr-do-sol

8. Cama de hotel: dormir com 40 graus do lado de fora e o ar condicionado no máximo

9. Ouvir música no volume 10 às três da tarde

10. Almoçar na casa da mãe e depois tirar uma soneca no sofá