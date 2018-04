Os avatares dos Beastie Boys

Essa tal de internet é um negócio muito legal mesmo. Nunca entendi muito bem por que as pessoas gostam tanto do Second Life, já que as pessoas entram lá e ficam conversando e voando pra lá e pra cá. Acho legal quando tem algum evento, como o show do Fatboy Slim há algum tempo, pena que é tão raro.

Uma dica para quem gosta de virar um personagem virtual é o There.com, um tipo de ‘Second Life’ cheio de eventos e presenças ilustres. Hoje às 20h30, por exemplo, estarão no ambiente virtual do There.com ninguém menos que os Beastie Boys. Estarão lá, na verdade, os avatares (representações digitais) do trio de white-rappers de Nova York, conversando com fãs, fazendo um som, enfim, tudo o que se faz nesses ambientes 3D. Legal, não é?