Os 10 Melhores Discos de Heavy Metal da História

Foto: Os dois fundadores do Iron Maiden: os deuses Dave Murray (guitarra) e Steve Harris (baixo). Foto de Monica Quesada/Reuters, clicada ontem à noite no show da banda no estádio Ricardo Saprissa, em São José, Costa Rica.

Em homenagem ao show do Iron Maiden, no próximo domingo (2/3), segue aqui mais uma daquelas listinhas que geram muita polêmica mas rendem boa munição para os bate-papos no fim de semana.

Como vocês já devem saber, sou um grande fã da banda de Steve Harris e com certeza estarei no Parque Antártica no domingo, estádio onde já tive a honra de tocar duas vezes, na abertura dos shows do Metallica. Ver o repertório dos discos ‘Piece of Mind’, ‘Powerslave’, ‘Somewhere in Time’ e ‘Seventh Son’ será um sonho, ainda mais para quem passou a adolescência ouvindo (e tocando) rock pesado, como eu.

Quem quiser voltar aqui na segunda-feira está convidado a ler uma crítica sobre o show e um texto superespecial: um resumo do jogo de futebol que vai rolar contra o Iron Maiden no sábado à tarde. Eu vou jogar, claro. E se marcar um gol, prometo dedicar a todos os músicos de heavy metal do Brasil, que nunca abandonaram o estilo apesar de todas as dificuldades do mercado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Enfim: vamos à listinha dos ‘Top 10 Discos de Heavy Metal da História’:

1. The Number of the Beast (Iron Maiden)

2. Master of Puppets (Metallica)

3. Paranoid (Black Sabbath)

4. Machine Head (Deep Purple)

4. British Steel (Judas Priest)

5. Alive I (Kiss)

6. Back in Black (AC/DC)

7. Appetite for Destruction (Guns ‘N’ Roses)

8. Reign in Blood (Slayer)

9. Van Halen I (Van Halen)