Depois de Keane… Oasis no Brasil! A produtora Time For Fun anuncia a turnê brasileira da banda britânica, que vem ao país para lançar o novo álbum, ‘Dig Out Your Soul’.

As datas confirmadas para os shows dos irmãos Gallagher são:

7/5 – Rio de Janeiro (Citibank Hall)

9/5 – São Paulo (Arena Anhembi)

10/5 – Curitiba (Pedreira Paulo Leminski)

12/5 – Porto Alegre (Gigantinho)

Supersonic!