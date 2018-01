Quer pagar quanto para ele não voltar? As Lojas Colombo, líder na venda de eletrodomésticos no Sul, vai investir pesado em São Paulo. Para competir com a líder por aqui, as Casas Bahia, a empresa pretende abrir 25 lojas até o final do ano. Até aí, tudo bem. O mercado é livre e todos por aqui apóiam a iniciativa privada.

Mas precisava contratar Fabiano Augusto, o garoto-propaganda-mala da concorrente? Zeca Pagodinho fez campanha publicitária e trocou uma cerveja por outra sem pestanejar. Seria Fabiano Augusto, então, o Zeca Pagodinho dos eletrodomésticos?

Está aberto o espaço para quem quiser sugerir um novo bordão para Fabiano Augusto. (inteligentes, please!)