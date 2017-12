É um poste? É um abajur? Não, é Luana Carvalho, filha da cantora Beth Carvalho. Ela posou com roupas sensuais para o fotógrafo Márcio Simch (Paparazzo) e disse que se inspirou em ‘O Último Tango em Paris’, filme de 1972 de Bernardo Bertolucci. Se for assim, acho que dá para dizer que ela seria o ‘último tanguinho tão bonitinho do pai’. Ha!

Antes de qualquer comentário maldoso, quero dizer que achei Luana bem bonita. As fotos também estão ótimas. Agora, não quero duvidar da moça, claro, mas será que ela viu o filme? Se viu, acho que faltou incluir na foto um elemento meio amanteigado, se é que você me entende.