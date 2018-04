O timing e o momento

Charlize Theron: Ela é linda, talentosa e acaba de ser indicada como Mensageira da Paz pela ONU. Na minha opinião, é o timing perfeito nós nos conhecermos

Para começar, vamos tentar definir o significado da expressão usada no título: timing é a ‘a relação do indivíduo com o tempo/espaço’, o contexto em que algum fato acontece e a reação que ele provoca em um cenário específico. Traduzindo: um cara que está no lugar certo na hora certa está com o timing perfeito.

E o timing errado? Imagine que você se forma no dia em que surge uma ótima vaga de estágio… só para estudantes. Até algo supostamente positivo pode sofrer com o timing errado, como o artista que lança um CD de um determinado estilo superoriginal anos antes desse estilo virar moda e estourar nas paradas. O timing pode ser questão de bom senso ou oportunidade, mas às vezes depende de fatores que não controlamos.

Essa característica incontrolável do timing afeta o lado emocional e a dinâmica de qualquer relacionamento. Imagine que o mundo é um gráfico e as vidas são linhas tortuosas riscando o diagrama em direção a algum ponto. As linhas da maioria das pessoas nem se aproxima, até porque somos tantos que o mundo não comportaria tantos pontos de encontro. Mas muitas se cruzam e se separam; outras se entrelaçam e viram uma só. As que se cruzam podem voltar a se cruzar lá na frente; às que viraram uma só podem se separar quando menos se espera.

É uma pena quando o timing estraga um relacionamento legal. Parece covardia culpar só o timing, elemento tão abstrato quanto, sei lá, o amor. Mas muitas vezes ele é, sim, o grande responsável pelo sucesso ou o fracasso de uma relação.

Imagine você começando a namorar um dia antes de receber o telefonema no qual a garota por quem você era apaixonado na adolescência revela que está se separando porque sonha em ficar com você. Ou o caso mais clássico, o do casal que não consegue ficar junto porque os dois estão em momentos muito diferentes de vida. Um quer casar, o outro acaba de se separar; Um sonha em ter filhos, o outro já tem filhos demais. Um não aguenta ficar longe da família; o outro acaba de ser transferido para um emprego no exterior. São tantas variáveis que essa folha de papel ficaria pequena.

O timing tem mais poder do que se imagina. Tomar decisões certas não tem preço: você já deve ter sentido isso. Eu já senti. E me dei mal por não aceitar que o timing pode ajudar ou atrapalhar, dependendo do momento em que somos obrigados a tomar uma decisão. Mas temos que seguir nossa vida em frente fazendo sempre o que achamos que é honesto, correto. E torcendo para estarmos na hora certa no lugar certo, sempre.