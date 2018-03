O ruivinho da família Dó-Ré-Mi

A música não é nada de mais; a banda também não. Mas achei tão legalzinho o vídeo de ‘Check Yes Juliet’, do We The Kings, que resolvi colocar aqui.

Por que eu gostei? Porque me lembraram de quando eu era um adolescente, cujo ponto máximo da existência era convidar uma garota bonita da escola para assistir ao ensaio da minha banda numa garagem. E ela comparecer, claro.

O We The Kings é uma banda de pop rock formada numa cidadezinha da Flórida por amigos de infância. Eles têm apenas um disco, ‘We The Kings’, lançado no ano passado, e que tem um somzinho despretensioso e divertido. Acho que outra coisa me lembrou da minha adolescência: o visual do vocal/guitarrista Travis Clark, que é a cara do Danny Partridge. Para quem não se lembra, o Danny era o ruivinho baixista da família Dó-Ré-Mi (The Partridge Family, foto abaixo), seriado que passava nos anos 70 e mostrava o cotidiano de uma família de músicos que viajava num ônibus em turnê pelos Estados Unidos. Quer dizer, calma aí, também não sou tão velho assim: só vi a série quando ela começou a ser reprisada, em alguma sessão da tarde dos anos 80. Juro.

