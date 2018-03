O poder do salto alto

Foto: Marcelo Barabani/AE

A maioria dos homens não admite, mas acredite: todos nós reparamos em sapato de mulher. Talvez não conscientemente, é verdade. Mas qualquer ser humano do sexo masculino sabe a diferença entre uma havaiana e um salto 15. Quer dizer, sabemos a diferença nos efeitos que eles produzem.

Sandálias Havaianas, por exemplo, sugerem uma garota descolada. Ou uma faxineira. Depende da atitude de quem usa: pode ser, inclusive, que ela seja uma faxineira descolada.

Para mulheres que gostam de usar salto plataforma, uma dica: eles são horríveis. É melhor assumir que você é baixinha, tipo ‘mignon’, do que passar a idéia de que você tem problemas ortopédicos. Há outra opção: decore a sua plataforma com caveiras e torça para encontrar um fã do Kiss que ache sexy.

Outro dia vi uma pesquisa que comprovou o que eu já sabia: homens têm medo de mulheres de salto alto. Mas é um medo, digamos, bom (para as mulheres, claro).

A pesquisa mostrava um grupo de homens conversando animadamente com mulheres de sapatos baixos; o mesmo grupo apenas ouvia quando elas usavam saltos altos. Conclusão: salto alto intimida. Salto alto é uma arma – use isso a seu favor.

Uma amiga minha me confidenciou por que as mulheres gostam tanto de sapatos: não importa quanto elas engordem, o sapato continuará servindo. (É a mesma coisa com as bolsas.) Acho isso meio cruel, mas como foi dito por uma mulher…

Mulher de tênis? Eu gosto, mas perco o interesse assim que saio da academia. Mulher de tênis à noite? Só se for num show de rock. Ou num jogo de futebol – contanto que ela não esteja jogando.

Sei que aquele tipo de sandália que as mulheres chamam de ‘rasteirinha’ está na moda, mas não entendo por quê. Eu acho horrível – e aposto que os outros homens também. Daí vocês vão dizer ‘ah, mas é confortável’. Eu também acho calças de moletom superconfortáveis e nem por isso pretendo usar uma para sair na balada. A rasteirinha é a calça de moletom para os pés.

Quer ficar confortável? Fique descalça. Sem sapato ou de salto alto, o importante é que o homem fique sempre aos seus pés.