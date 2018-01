O mundo aos pés do imperador Santoro

Alguém aí ainda se lembra que o Rodrigo Santoro foi ironizado por não ter diálogos em ‘As Panteras 2? Hoje ele deve rir disso. O cara está no Brasil para divulgar ‘300’, superprodução baseada na graphic novel de Frank Miller que estréia dia 30 de março por aqui. Santoro é o imperador Xerxes, o gigante que lidera o exército persa. Resumindo: ele é o vilão (careca e cheio de piercings) do filme número 1 das bilheterias americanas no último fim de semana. Imagine o sucesso quando ele aparecer mais normalzinho, sem um monte de bugigangas.

Santoro ainda está na TV em todo o mundo como o Paulo de ‘Lost’, que terá um capítulo especial amanhã (só nos Estados Unidos, por enquanto). Sem contar que, nas horas vagas, o ator namora a modelo Ellen Jabour. A vida deve andar muito ruim para ele.