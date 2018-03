O homem mais poderoso do G-20

Sei que o assunto já foi, mas queria deixar registrada uma opinião que surgiu no fim de semana. Passei a semana passada inteira vendo cenas da reunião dos grandes líderes mundiais do G-20 em Londres. Vi o Lula, Obama, Sarkozy… mas o cara mais poderoso do encontro não apareceu: o Jaime Oliver, o celebrity-chef que preparou o jantar oficial da turma. Você tem noção do poder que ele teve nas mãos? Imagina se ele decide adicionar ao prato principal uma pitadinha, sei lá, de cicuta?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.