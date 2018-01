O fotógrafo das cenas surreais

Mais um post da série ‘puxa, até que morar em São Paulo às vezes não é tão ruim’. É que será inaugurada amanhã a exposição ‘Heaven to Hell: Belezas e Desastre’, do genial fotógrafo David Lachapelle. A mostra acontece no Mube (Av. Europa, 218, Jardim Europa) e vai até o dia 5 de fevereiro.

Acho que o Lachapelle é uma espécie de Salvador Dali da fotografia moderna. Suas fotos trazem sempre cenas inusitadas e impossíveis, onde um monte de detalhes acontecem simultaneamente da maneira mais imprevisível possível. Já imaginou o roqueiro Marilyn Manson vestido de motorista de ônibus escolar cercado de crianças? E Leonardo DiCaprio, jovenzinho, deitado sobre umas frutas e segurando umas bananas na mão? Pois é, todos eles aceitam ser clicados por Lachapelle porque sabem que ele é um grande artista e vai sempre produzir uma imagem inesquecível (é só olhar a foto de Angelina Jolie acima).

Apesar de famoso, Lachapelle é um cara bastante misterioso. Eu, por exemplo, nunca vi uma foto dele. Bom, eu também nunca procurei. A única informação que tenho sobre sua vida pessoal é que ele namora a Courtney Love, viúva do Kurt Cobain (Nirvana). Mas vamos falar a verdade: sua obra é tão interessante que nem faço questão de saber quem está atrás da câmera. Se uma imagem vale por mil palavras, no caso de David Lachapelle dá para multiplicar isso por… mais mil.