O fim de 'Páginas da Vida'

E a novela das oito, hein? Amanhã é o último capítulo, mas acabei não acompanhando tanto ‘Páginas da Vida’. Acho que é porque o estilo de Manoel Carlos já está meio esgotado. Leblon, Leblon, Leblon… e uma campanha social no meio.

Pela enquete que fizemos aqui no portal do Estadão, parece que a personagem mais legal foi a vilã Marta (Lília Cabral). E todo mundo gostou da BBB-Grazi, não sei se pela beleza ou pelo talento. Pessoalmente, acho que foi pela beleza e porque ela faz o papel de uma pessoa que deve ser exatamente como ela é. Pelo jeito, no entanto, parece que Grazi/Thelminha e Thiago Lacerda/Jorge fizeram sucesso juntos (foto). Acho que é por isso que eles passam tanto tempo se beijando.

Segunda-feira começa ‘Paraíso Tropical’, prometo acompanhar e comentar por aqui: adoro as novelas do Gilberto Braga. Lembra de ‘Celebridade’? Era quase um remake de ‘A Malvada’, com a Bette Davis (no papel de Margo Channing/Maria Clara Diniz) e Anne Baxter (Eve Harrington/Laura). O que prova que Gilberto Braga é um mestre e bebe nas fontes certas.