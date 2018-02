O blog 'Bacana Bacana' vira livro na quarta-feira, 22 de setembro

Na próxima quarta-feira, dia 22 de setembro, é o lançamento do meu novo livro: ‘Bacana Bacana – As Aventuras de um Jornalista pela África do Sul’.

Quem acompanhou o blog que mantive durante a Copa do Mundo já deve saber do que estou falando. Realmente, o livro traz os textos que publiquei durante o período. Mas tentei ir um pouco além, já que blog é blog e livro é livro. Tirei trechos que traziam fatos muito específicos da Copa do Mundo, para não ficar muito datado (e também porque o Brasil não ganhou a Copa, claro). E acrescentei uma série de informações, como um dicionário (divertido) de provérbios africanos; uma coleção (séria) de frases de Nelson Mandela; fotos coloridas; um guia com todos os serviços e endereços sobre os locais que visitei.

Acho que ficou bem legal. O projeto gráfico é do designer Daniel Kondo, e pela capa acima você pode imaginar como ficou legal o projeto todo. A editora é a Seoman, um selo dentro da centenária editora Pensamento-Cultrix. Para quem quiser comprar o livro pela internet, é só clicar aqui. Para quem quiser receber um autógrafo super especial e conversar com o autor (eu, no caso) está convidadíssimo a comparecer à Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2073, 3170-4033) entre 19h e 22h.

Depois do lançamento haverá um evento surpresa. Quem comparecer à Cultura receberá uma senha e informações sobre a festa. A senha é… infelizmente, só tenho permissão para contar na livraria, pessoalmente, falando baixinho no ouvido do convidado.

Como é que se diz ‘espero você lá’ em Zulu?

Mais informações: Carolina Riedel | imprensa@pensamento-cultrix.com.br | (011) 2066-9000. Assessoria de Imprensa | www.pensamento-cultrix.com.br | Twitter: @ed_pensamento