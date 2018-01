Um post rápido (para os que me acusam de demorar muito para escrever) só para avisar que troquei a foto da primeira eliminada do Big Brother 7: sai Yumi, entra Flávia. Por dançar no SBT, a Yumi dançou (trocadilho infame). Por dançar na Record, Flávia foi selecionada em tempo recorde (trocadilho mais infame ainda.)

