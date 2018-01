Nós ainda somos o mundo, 25 anos depois

Quem não se lembra do vídeo de ‘We Are the World’? Quem não se lembra da Cindy Lauper dando chilique ou do Bruce Springsteen fazendo cara de dor de barriga? Pois a canção composta por Michael Jackson e Lionel Ritchie ganhou nova versão, 25 anos depois.

Michael não está mais entre nós e a maioria dos cantores da nova versão nem é tão conhecida do público brasileiro. Mas a canção continua maravilhosa, claro. É difícil comparar artistas, mas é possível ver que os atuais cantam muito bem, etc., mas é uma geração infinitamente menos talentosa que a anterior. De qualquer maneira, a causa do Haiti é tão dramática quanto a da África. Na primeira versão, os 45 artistas do USA for Africa arrecadaram 55 milhões de dólares. Vamos ver o que a nova versão arrecada.

Como curiosidade, aqui vai a lista dos artistas que participaram da sessão de gravação das duas versões.

1985

Vocalistas principais

Kim Carnes

Ray Charles

Bob Dylan

Daryl Hall

James Ingram

Michael Jackson

Al Jarreau

Billy Joel

Cyndi Lauper

Huey Lewis

Kenny Loggins

Willie Nelson

Steve Perry

Lionel Richie

Kenny Rogers

Diana Ross

Paul Simon

Bruce Springsteen

Tina Turner

Dionne Warwick

Stevie Wonder

Vocalistas (refrão)

Dan Aykroyd

Harry Belafonte

Lindsey Buckingham

Kim Carnes

Ray Charles

Bob Dylan

Sheila E.

Bob Geldof

Daryl Hall

James Ingram

Jackie Jackson

LaToya Jackson

Marlon Jackson

Michael Jackson

Randy Jackson

Tito Jackson

Al Jarreau

Waylon Jennings

Billy Joel

Cyndi Lauper

Huey Lewis and the News

Kenny Loggins

Bette Midler

Willie Nelson

John Oates

Jeffrey Osborne

Steve Perry

The Pointer Sisters

Lionel Richie

Smokey Robinson

Kenny Rogers

Diana Ross

Paul Simon

Bruce Springsteen

Tina Turner

Dionne Warwick

Stevie Wonder

2010

Vocalistas principais

Justin Bieber

Nicole Scherzinger

Jennifer Hudson

Jennifer Nettles

Josh Groban

Tony Bennett

Mary J. Blige

Michael Jackson

Janet Jackson

Barbra Streisand

Miley Cyrus

Enrique Iglesias

Jamie Foxx

Wyclef Jean

Adam Levine

Pink

BeBe Winans

Usher

Celine Dion

Fergie

Nick Jonas

Toni Braxton

Mary Mary

Isaac Slade

Lil Wayne

Carlos Santana

Akon

T-Pain

LL Cool J

Will.i.am

Snoop Dogg

Busta Rhymes

Swizz Beatz

Iyaz

Kanye West



Vocalistas (refrão)

Patti Austin

Bizzy Bone

Ethan Bortnick

Jeff Bridges

Zac Brown

Brandy

Kristian Bush

Natalie Cole

Harry Connick Jr.

Kid Cudi

Faith Evans

Melanie Fiona

Sean Garrett

Tyrese Gibson

Anthony Hamilton

Keri Hilson

Julianne Hough

India.Arie

Randy Jackson

Taj Jackson

Taryll Jackson

TJ Jackson

Jordin Sparks

Al Jardine

Jimmy Jean-Louis

Joe Jonas

Kevin Jonas

Gladys Knight

Benji Madden

Joel Madden

Katharine McPhee

Jason Mraz

Hayden Panettiere

Alex Williams

Mýa

Orianthi

A. R. Rahman

Raphael Saadiq

Trey Songz

Musiq Soulchild

Robin Thicke

Rob Thomas

Vince Vaughn

Ann Wilson

Brian Wilson

Nancy Wilson

2010[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/Glny4jSciVI” width=”560″ height=”340″ wmode=”transparent” /]



1985

Fonte: wikipedia