Sou um dos caras mais curiosos que conheço. Adoro sentar num restaurante e prestar atenção na conversa das pessoas em volta. Se são dois homens, minha mulher até me ajuda a ouvir e fazer ‘pesquisa de campo’ para esta coluna. Mas se são duas mulheres, ela me dá uma dura e diz que esse meu jeito é sem-vergonhice, mesmo.

Ouvir conversas alheias nem sempre é fácil, mas eu me esforço. Outro dia ouvi uma bem diferente, entre moradores de rua. “Hoje tem um monte de gente na rua. Na minha época…”, dizia o mais velhinho. Os outros olhavam com respeito, admirados. Percebi que o mendigo mais velho estava se vangloriando, como se tivesse orgulho de ser um ‘mendigo-raiz’, um cara ‘das antigas’.

Se até o morador de rua tem orgulho de onde mora, imagine a gente, que vive em casas e apartamentos com teto. Moro em São Paulo e cada bairro tem a sua cara, impressa no DNA psicológico de seus moradores. Garotas do Tatuapé são de um jeito, caras de Moema são de outro. Talvez esteja aí o charme dos namoros interbairros. Casais formados por pessoas de bairros diferentes têm ao menos uma coisa em comum: a língua – principalmente quando se beijam.

Quem não mora em São Paulo talvez não conheça a distância, mas aos 18 anos namorei uma garota de Interlagos (Zona Sul da Cidade). Foi aí que senti na pele – e no bolso – o sabor de um namoro interbairros. Como moro em Higienópolis (Centro), dá para imaginar: 20 km para buscá-la de carro; 20 km para trazê-la para a minha casa; 20 km para levá-la de volta à casa dela; mais 20 km para voltar para a minha casa. Agüentei um ano. O namoro acabou, mas não foi por falta de amor. Foi por falta de dinheiro para a gasolina.

Quem não quer gastar tanto pode simular um namoro interbairros (e até adicionar um toque internacional) sem sair da própria rua. É só ter sorte de morar num desses lançamentos chiquérrimos do setor imobiliário: o ‘italiano’ do edifício Giardino di Firenze pode sair com a garota do condomínio Jardins D’Espanha (note o apóstrofo, que sofisticado); o adolescente rapper do prédio Brooklin to Live pode sair com a ‘francesinha’ do Maison Versailles. E tudo isso sem precisar de passaporte.

Como sou muito curioso, adoraria ouvir uma conversa entre moradores tão cosmopolitas. Acho que daria uma bela pesquisa de campo.