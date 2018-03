Mulher-Melancia especial

Mulheres, antes de tudo me desculpem pela sequência exagerada de Borracharias; prometo publicar a foto de algum cara bem galã por aqui na semana que vem. Para compensar. Sugestões?

A Playboy vai lançar no dia 4 de abril a edição especial ‘Paixão Nacional’ com a dançarina funk mais famosa da atualidade: Mulher Melancia. Peraí, quem? O nome verdadeiro da moça é Andressa Soares, um nome tão bonito… não sei por que ela aceita ser chamada por um apelido idiota desses. E também não sei quem disse que ela é famosa: eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar. Será que é aquela do Créu?

As fotos são de Jorge Bispo, que clicou a garota numa favela no Rio de Janeiro e num galpão em São Paulo, cercada por 1.500 melancias. (Sério? E depois fizeram o que com as frutas?)

De qualquer maneira, aqui está uma das 64 fotos que estarão na revista. Recebi uma outra foto de divulgação da Playboy, mas infelizmente não posso publicá-la aqui. Como já disse, esse é um blog família. Mas que a foto era boa, ah, isso era.