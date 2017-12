Morre o roqueiro Kevin Dubrow, vocalista do Quiet Riot

Quem se lembra de ‘Cum on Feel the Noise’, que revolucionou o mundo do rock no início dos anos 80? Pois é. A versão do Quiet Riot para o cover do Slade tinha à frente Kevin Dubrow, um vocalista de voz rasgada que era chamado de ‘Rod Stewart do Heavy Metal’. O sucesso do disco ‘Metal Health’, que tinha ‘Cum on Feel the Noise’, levou o heavy metal e os solos de guitarra às paradas americanas.

Kevin Dubrow morreu aos 52 anos. A informação foi confirmada hoje pelo baterista Frank Banali, companheiro de Kevin no Quiet Riot. Em entrevista ao site espanhol ‘The Metal Circus’, Banali afirmou: “Não tenho palavras. Por favor respeitem minha privacidade enquanto sofro pelo falecimento e memória do meu querido amigo Kevin Dubrow.”

Além de Frankie Banali, faziam parte do Quiet Riot o baixista Rudy Sarzo (que tocou com Whitesnake, Ozzy Osbourne e metade das bandas de rock dos EUA) e o guitarrista Carlos Cavazo, que substitui o mestre Randy Rhoads quando ele foi para o Ozzy Osbourne (Rhoads morreu no acidente de um pequeno avião em 1982). Abaixo, Carlos Cavazo, Kevin, Rudy Sarzo e Frankie Banali.

Segundo o repórter Michael Politaz, do jornal ‘The Vegas Eye’, Dubrow foi encontrado morto ontem em sua casa, em Las Vegas. “Ele havia acabado de celebrar seu aniversário de 52 anos em New Orleans, onde ainda viu um show do The Cult, disse o repórter e amigo do vocalista.

A causa da morte ainda não foi divulgada. O Quiet Riot, uma banda que foi do megaestrelato à decadência total, havia lançado seu último disco, ‘Rehab’, no ano passado. Quando eu conseguir mais informações, publico aqui. Enquanto isso, vale a pena guardar com carinho o clássico do Quiet Riot e a voz inesquecível de Dubrow.