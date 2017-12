Morando no meio da rua

Desta vez os moradores de rua radicalizaram: em vez de montarem suas residências nas calçadas, resolveram morar… na rua, mesmo. Sério. Na esquina da R. Mário de Andrade com Lopes Chaves, no bairro da Barra Funda (que a Prefeitura quer vender como o próximo bairro ‘cool’ de São Paulo), os mendigos estão morando tranquilamente no asfalto da via. E como mendigo que se preze tem sempre três ou quatro cachorros, dá para imaginar o que acontece por ali: carros obrigados a desviar, riscos de acidentes, atropelamentos… O engraçado é que a situação já dura mais de um mês. Será possível que só eu achei estranho?

