Montanha mágica

Não sei se alguém se lembra, mas há uns dez dias escrevi aqui que passei um tempo fora e qualquer hora eu contaria o que aconteceu. Bom, na verdade não foi nada de mais, apenas uma viagem a trabalho para os Estados Unidos.

Eu só não falei sobre a viagem na época porque a matéria que eu tinha ido fazer ainda não havia sido publicada, só isso. Não foi nenhuma emocionante surpresa. Agora que ela já saiu nos cadernos de turismo do Estadão e do Jornal da Tarde, posso falar sobre o assunto. aliás, quem quiser ler o material, é só clicar aqui.

Minha viagem ao Colorado foi maravilhosa. É sempre bom viajar, mas viajar para uma estação de esqui perfeita como Telluride é uma maravilha. Quem quiser saber mais sobre o lugar, também pode ver os vídeos que publiquei na TV Estadão: um deles fala sobre a cidade e Telluride e o outro é uma descida ‘virtual’ por uma das pistas da estação de esqui.

Coisas interessantes que eu vi nessa viagem aos EUA, além de muita neve:

1. Os americanos estão tão apaixonados pelo Obama que eu não estranharia se alguém lançasse alguma história em quadrinhos com o personagem Super-Obama. Obama é tão superstar que a CNN estava anunciando a venda de um DVD com todo o material sobre a posse do presidente americano. Resumindo: A CNN está vendendo o DVD do show do primeiro president-celebrity do mundo. Outra coisa que eu achei estranho foi ver um comercial do jornal The New York Times na TV. Eu nunca imaginei que o NYT precisava de comercial na TV…

2. Graças às citações do Obama, o presidente Lincoln também está super na moda. Vi em um canal de documentários um filme que garantia que o corpo de Lincoln havia sido roubado do túmulo. Eu já tinha ouvido falar de uma história mal contada de tentativa de roubo (os criminosos planejavam pedir um resgate pelo corpo do ex-presidente), mas achava que não tinha sido bem sucedida e os caras tinham sido presos. O documentário diz que não, ou seja, mais uma teoria da conspiração envolvendo presidentes americanos…

3. A banda All American Rejects estava em primeiro lugar nas paradas com a canção ‘Gives You Hell’. A música é legalzinha, o vídeo é engraçado… e só.

4. A crise nos Estados Unidos está tão forte que até um símbolo americano, a pasta de amendoim (peanut butter), foi abandonada depois que um consumidor foi infectado com a bactéria da salmonela. Ainda bem que eu acho peanut butter horrível.

5. A TV americana está infestada de reality shows: o que eu mais gostei foi um que se chamava algo como ‘Second Chance’ (segunda chance). Ele reúne numa casa várias ex-celebridades (ex-roqueiros decadentes, atores mirins que nunca mais fizeram sucesso, etc). Entre eles estava o ator que fez ‘Lagoa Azul’ com a Brooke Shields, lembra? Eu também não. E todos esses caras detonados começam a ter aulas de etiqueta, de marketing, de postura… É tão deprimente que eu morri de rir. Tem outro reality show que se chama algo como ‘Rehab House’, com vários drogados e alcóolatras tentando se recuperar. Acredite: também é engraçado. Eles mostram os bêbados caindo em festas, falando besteiras… É incrível como tudo vira show nos Estados Unidos – até problemas de saúde.

6. O Radiohead tocando ’15 Steps’ no Grammy foi simplesmente sensacional.

7. Eu morei nos EUA quando era adolescente e lembro que eu e meus amigos éramos viciados em um refrigerante chamado Dr. Pepper. Sim, ele é superdoce, altamente calórico e artificialmente caramelizado, mas eu não consigo resistir: toda vez que vou aos EUA eu detono e tomo várias latinhas de Dr. Pepper. Sei lá, acho que é uma espécie de máquina do tempo líquida e enlatada…