Moderninhos & rock and roll

Fazia tempo que eu não ia em uma casa noturna tão legal quanto a Clash, na Barra Funda, centro de São Paulo. Há muito tempo São Paulo precisa de uma casa de shows de tamanho médio, maior que os bares de rock (geralmente para 500 pessoas ou menos) e menor do que lugares enormes, como Credicard Hall e Via Funchal (voltadas para públicos superiores a 5 mil pessoas). Outra coisa boa é que o Clash tem um clima Nova York/Europa mas fica na Barra Funda (pertinho da minha casa), bairro que já oferece diversas opções de baladas roqueiras, como o CB e o Berlim.

O show de ontem foi do New Model Army, banda inglesa da geração pós-punk com o estilo meio parecido com o U2 e The Alarm. A diferença é que eles têm um som com mais influências de folk, muito violão, etc. O vocalista Justin Sullivan é horrível (acho que não tem os dentes da frente), mas tem carisma de sobra e ganha o público com sua voz forte e sua simpatia (aparentemente turbinada pelo excesso de cerveja). Ao vivo o NMA é mais pesado que em estúdio, o que deixa o público bem animado. E o público ficou ainda mais animado no final do show, quando a banda de Yorkshire tocou sua música mais famosa, ’51st State of America’.

O público era formado por roqueiros e moderninhos, estilo que dominou a noite paulistana fora do eixo ‘patricinhas & mauricinhos’. Como reconhecer um moderninho?

Os caras e as minas têm estilo bem parecido: tem várias tatuagens, alguns piercings (na sobrancelha, no canto da boca, no nariz, no alto da orelha e talvez em outros lugares que não tive a chance de checar), tênis All Star customizados, jeans com a barra virada para cima, cabelo na altura dos ombros, camiseta de banda de rock (Ramones é o grupo preferido) ou com alguma mensagem ideológica. Alguns caras usam óculos de aro grosso; algumas meninas usam rabo de cavalo alto ou ‘maria-chiquinha’, bem no estilo pin-up dos anos 50.

Bom show, casa legal, cerveja gelada, enfim, uma noite muito divertida. O único defeito da Clash: foi difícil achar um estacionamento perto. Da próxima vez eu vou de táxi.