Meu primeiro dia na Flip: Gay Talese, Mario Bellatin e as pedras de Paraty

O mexicano Mario Bellatin: Dizem que ele era pirata antes de virar escritor

O primeiro dia da minha primeira FLIP começou, digamos, após um delicioso peixe à base de ervas e azeite devidamente devorado em um dos charmosos restaurantes de Paraty. Em relação à cidade, inclusive, é bom dizer que o clima é perfeito para um evento como a FLIP, não apenas porque há um quê de poesia em suas casinhas pintadas de branco e azul, mas porque as pedras onde pisamos tortuosamente quando caminhamos pelo centro parecem personagens acostumadas há séculos a ver, ouvir e sentir as emoções que nos tornam humanos. Como se nossos passos escrevessem histórias belas e invisíveis pelas ruas, como frases em um labirinto (eu adoraria ver Borges na Flip, falando nisso).

Durante a tarde deste primeiro dia, centenas de pessoas vão chegando e chegando e chegando. O centro de Paraty começa a ficar lotado, com gente que normalmente a gente não vê em eventos populares e lotados de gente. Senhoras bem arrumadas dividem as ruas com universitários idealistas; garotos usando óculos estilo John Lennon enfrentam filas ao lado de jornalistas gringos loiros e pingando filtro solar. É bonito ver as pessoas unidas apenas pelo amor aos livros, até porque não há espaço para gente que veio à Paraty atrás apenas ‘do agito’.

Encontro meus colegas do Estadão (Ubiratan Brasil, Antonio Gonçalves Filho e Daniel Piza) na Sala de Imprensa e retiro minha credencial. Até domingo, esse crachá será meu documento mais importante, bem mais que meu RG.

Como estou aqui fazendo vídeos para a TV Estadão, acompanho Toninho na primeira entrevista do dia: o mexicano Mario Bellatin. O papo é na Pousada da Marquesa, onde estão hospedados vários autores convidados desta 7ª edição da FLIP. Bellatin é simpático, não se incomoda que eu filme a entrevista. Ele está com uma camisa branca fechada até o pescoço, como se fosse um padre. Mas essa não é a característica que mais chama a atenção quando se olha para ele: no lugar de sua mão direita, uma prótese de alumínio faz com o autor do elogiado ‘Flores’ (2001) nos lembre um personagem de David Croenenberg ou David Lynch. Ele costuma trocar a prótese de vez em quando, sempre com alguma conotação artística. Antes do gancho/pinça metálica, ele já teve ali um celular, por exemplo (sua namorada, uma bela morena, é uma das artistas que criam suas próteses).

A entrevista segue bem, Antonio Gonçalves é um mestre e as respostas de Bellatin são tranquilas, complexas e extensas. De repente, ao meu lado, vejo uma garota meio loira, de jeans justos e decote generoso. Ela tira fotos de Bellatin com um celular, e sorri de vez em quando em momentos que não têm nada de engraçados ou irônicos. Depois de reparar um pouco mais, percebi o quanto eu fui ingênuo: trata-se de uma autêntica groupie literária. O termo é usado normalmente para definir as fãs que lotam os camarins dos rockstars atrás de algo mais que autógrafos, mas acho que nada mais natural do que considerar os escritores como os rockstars deste festival literário.

Na sequência, acompanho Ubiratan Brasil na entrevista com o mestre Gay Talese. Eu queria ser esse cara e já falei bastante dele por aqui, até porque é um dos maiores jornalistas de todos os tempos e um dos criadores do New Jornalism, estilo que utiliza técnicas de ficção em textos de não-ficção. Vou tentar dar uma mostra de seu estilo:

“Sr. Talese está sentado em uma poltrona mal-iluminada, vestindo um terno cinza e gravata amarela. Ele tem a pele levemente rosada e seu nariz parece um pouco mais vermelho que o resto do rosto, talvez vítima do mesmo resfriado que o inspirou a criar um dos perfis mais famosos de sua carreira, o de Frank Sinatra (‘Sinatra has a cold’, publicado originalmente na revista Esquire). Ele cumprimenta a todos com mais veemência do que seria necessário, talvez pela empolgação de estar em uma cidade sistematicamente oposta à Nova York, um lugar charmoso como Paraty. Antes da entrevista, ele chega a chamar pela mulher duas ou três vezes, como se sua ausência o incomodasse. Ele quer que ela lhe traga sua garrafinha metálica com whisky que ele costuma lever no bolso interno do paletó. “Gosto de dar alguns goles de vez em quando”, ele confessa, quase em tom de vonfissão. Numa pequena mesa de xadrez exatamente na frente do Sr. Talese está um chapéu cinza, daqueles que se usavam em Nova York no início do século e que estamos mais acostumados a ver em filmes de Martin Scorsese sobre a Máfia. O jornalista que já escreveu a biografia do maior de todos os jornais, The New York Times, gosta de se vestir como na época em que a imprensa era publicada apenas em papel, e não em telas de computadores insensíveis e exageradamente brilhantes.”

Esse era mais ou menos o seu estilo (claro que ele teria feito muito melhor, mas não é esse o ponto): criar uma cena, um clima em que o leitor entrasse na história. E quando isso acontece de maneira bem-sucedida, perde-se a noção do que é realidade ou ficção. Isso não é para alienar o leitor, muito pelo contrário: é para mostrar que, se a arte imita a vida, a vida também pode imitar a arte.

Talese falou uma coisa que me marcou: ele disse que a imprensa matou Michael Jackson. Na opinião dele, Michael passou por um processo de humilhação pública em conseqüência das matérias sobre seus supostos abusos sexuais. Ele discutiu, inclusive e semanticamente, o significado da palavra ‘abuso’. “O que é abuso? O que exatamente foi provado contra ele? Os jornalistas deviam ter essas provas antes de publicar qualquer matéria, exatamente como em qualquer outra reportagem”, alfinetou o mestre.

Fim da entrevista, hora dos autógrafos. Levo uma edição de ‘Aos Olhos da Multidão’, de 1973. O livro foi relançado pela Cia. Das Letras com o nome ‘Fama & Anonimato’, mas é o mesmo texto com um título diferente. Na primeira página, ele vê o nome do meu pai, assinatura que é fruto de um costume de um passado não tão distante assim. Talese pergunta se aquele é meu nome, eu respondo que é o do meu pai. “Ele também é jornalista, by the way, assim como a minha mãe”, eu arrisco. “Uau, uma família de jornalistas. Great!”. Pronto: meu primeiro dia na Flip está melhor do que eu jamais sonharia.

Acompanhamos Gay Talese e sua mulher até a Tenda dos Autores, onde Davi Arrigucci Jr. faz a conferência de abertura sobre o poeta homenageado da Flip este ano, Manuel Bandeira. Na saída, uma pausa nos livros para comemorar o titulo do Corinthians na Copa do Brasil. Timão, ê ô… Paraty, à noite, parece uma Vila Madalena localizada em uma pequena cidade do litoral do Rio de Janeiro, com muita gente na rua e um clima geral de descontração. Há no ar aquilo que se chama em inglês de ‘good vibe’, um sentimento agradável de amigos reunidos em um lugar paradisíaco com um objetivo comum e positivo. Ao contrário do que dizem, não é a primeira, mas a última impressão é a que fica. Mesmo assim, posso dizer que minha primeira Flip começou com uma ótima impressão. Pelo jeito, as pedras desta cidade ainda terão muitas histórias para contar nos próximos dias. Eu também.