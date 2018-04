Nessa mesma época, há exatamente um ano, eu era apenas um cara a mais no mundo. O que quer dizer isso? Por mais que eu fosse casado – sou contra a teoria da cara-metade -, eu ainda era um indivíduo único, completo, responsável tanto por meus atos sãos quanto pelas minhas loucuras. Se eu quisesse pegar um avião e me alistar como voluntário da ONU em Darfur, não haveria nada ou ninguém para me impedir.

Com o nascimento da minha filha, em dezembro de 2006, isso mudou. E continua mudando a cada dia. A cada centímetro que seu corpinho cresce, a minha responsabilidade aumenta um quilômetro. E minha felicidade cresce na mesma proporção: no início eu ficava bobo só de vê-la abrindo seus pequenos olhos. Hoje, dou risada como um idiota quando ela pega a chupeta e joga no chão. Qual é a graça? A graça é que não sou mais um único indivíduo. Minha filha é um pouco de mim também. E eu sou minha filha.

Hoje é meu primeiro Dia dos Pais e não estou nem um pouco preocupado em ganhar presente – embora eu saiba que vou ganhar um (não é, mamãe?). Acho que a exploração comercial da data é meio exagerada, mas também não vou ser um daqueles chatos contra tudo. É que para mim o maior presente é olhar no espelho e falar em voz alta ‘você é pai, cara!’ É claro que só faço isso quando tenho certeza de que não tem ninguém olhando: não gosto que as pessoas me vejam chorando.

Uma das coisas mais legais de ser pai é olhar para minha filha e perceber que imediatamente todos os problemas do mundo parecem ridiculamente distantes. O que me importa a podridão do Congresso quando um simples beijo numa barriguinha provoca uma gargalhada deliciosa? O que representa a prisão do maior traficante do mundo se tenho nas mãos um dinossauro roxo de pelúcia que faz barulho quando é apertado? Vou me preocupar com esses problemas no futuro, mas agora não estou nem aí. Quero apenas segurar minha filha no colo e sonhar que o mundo é perfeito.

Como hoje é um dia especial, quero compartilhar um outro sonho com você: espero ser um pai tão bom quanto o meu. Feliz Dia dos Pais para todos nós.