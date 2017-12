Ménage: Galisteu, Karina Bacchi… e Baixinho

Não fique assustado com o título deste post. É de mentirinha, assim como era de mentirinha o ‘namoro’ de Karina Bacchi com o Baixinho da Kaiser. O ‘beijo’ do casal, registrado em várias revistas de celebridades, era apenas uma peça de marketing da cervejaria. Quem se sentiu ludibriado, pode reclamar à vontade. Os ‘atores’ não estão nem aí: Karina vai sair na próxima Playboy e o Baixinho… vai começar um ‘namoro’ com a Adriane Galisteu (foto). Será que ela também vai ter que beijá-lo? O cachê deve ser muito alto.

