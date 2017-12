Maria Sharapova, minha tenista favorita

Ela está entre nós. A tenista russa Maria Sharapova esteve hoje em São Paulo e vai participar amanhã de uma partida de exibição contra Gisela Dulko em Porto Feliz, interior do Estado. A russa é a minha tenista favorita, embora, para falar a verdade, eu nunca tenha visto ela jogar.

Sharapova, que já foi campeã de Wimbledon, tenta voltar ao topo do ranking – ao topo do meu ranking ela nunca saiu. Decidi que não assistirei a partida ao vivo porque acho que meu coração não aguentaria. Talvez seja também porque não tenho convite. Mas verei a minha querida Sharapovinha no canal SporTV às 11h30.

Para terminar, gostaria de te deixar uma mensagem em russo:

Я люблю Шарапова. Я люблю играть в теннис с вами дома, когда вы принимаете?

Большой поклонник Kiss, Фелипе Мачадо