Lançamento do livro 'Ping Pong' em Curitiba

Amigas e amigos,

já falei algumas (várias) vezes aqui a respeito do meu livro ‘Ping Pong – Chinês por um mês, que conta, como o subtítulo diz, ‘As Aventuras de um Jornalista Brasileiro pela China Olímpica’. Pois aqui vai um convite para a galera do Sul: no sábado, das 15h às 18h, estarei na Livraria Bisbilhoteca, em Curitiba, para um bate-papo e uma tarde de autógrafos.

Me perguntaram se eu ia tocar guitarra no evento, mas disse que só aceitaria se o repertório fosse composto apenas por músicas chinesas. A dona da livraria não deixou porque achou que eu assustaria os clientes.

De qualquer maneira, fica o convite: estarei em Curitiba no fim de semana e aguardo quem estiver interessado em ouvir histórias divertidas (e algumas roubadas) sobre a China. Bjs e até lá, F.

‘Ping Pong’ em Curitiba

Sábado, 25 de julho, das 15h às 18h

Livraria Bisbilhoteca: R. Carlos de Carvalho, 1166 A, Bigorrilho

livraria@bisbilhoteca.com.br – (41) 3223-3038