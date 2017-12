Lançamento de 'O Martelo dos Deuses'

Isso não é merchandising, é um convite.

Já falei aqui sobre o meu primeiro romance, ‘Olhos Cor de Chuva’ (Escrituras Editora), lançado em 2002. Aproveito então para convidar vocês, amigas e amigos, para o lançamento do meu segundo livro, ‘O Martelo dos Deuses’. O evento será amanhã, quinta-feira (22/11), no Mercure Grand Hotel SP Ibirapuera (R. Joinville, 515, ao lado da Av. 23 de Maio – Viaduto Tutóia), a partir das 19h. Para não ficar falando sobre o meu próprio trabalho, reproduzo a seguir o release da editora.

“Cinco anos após o lançamento do elogiado romance de estréia ‘Olhos Cor de Chuva’, Felipe Machado está de volta com seu segundo livro, ‘O Martelo dos Deuses’. Em seu novo trabalho de ficção, o autor aborda um tema explosivo e extremamente atual: a origem da violência. Em uma narrativa sofisticada e linguagem literária ambiciosa, o livro conta a história de um personagem que herda os genes da agressividade do pai e canaliza essa energia para transformar o mundo em um lugar melhor. Como? Matando pessoas más.

Influenciado por obras como ‘Laranja Mecânica’, de Anthony Burgess, e thrillers clássicos como ‘Assassino em Mim’, de Jim Thompson, ‘O Martelo dos Deuses’ traz uma trama perturbadora que avança em áreas como a psicologia e o comportamento humano, sem perder a ação e as pitadas de romance. O livro tem apresentação de Carlos Mauro, Vice-Diretor do Mind, Language And Action Group (MLAG), do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, em Portugal.”

O livro traz temas um pouco mais sérios do que os que abordo neste blog, mas espero a presença de vocês mesmo assim. A gente se vê lá.