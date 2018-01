Lágrimas pelo Coldplay

Antes do Coldplay subir ao palco para seu segundo show em São Paulo, fiquei pensando que, enquanto Chris Martin voava para o Brasil, sua mulher Gwyneth Paltrow apresentava o Oscar no Teatro Kodak, em Los Angeles. Apple e Moses (Maçã e Moisés), filhos do casal, devem ter um exército de babás… 🙂

Como na noite anterior, ‘Tomorrow Never Knows’, hino psicodélico que fecha o ‘Revolver’, dos Beatles, anunciou o início do show. As luzes se apagaram e o Coldplay entrou no palco. Coldplay? Ninguém está nem aí para eles, todo mundo só quer ver o vocalista/pianista Chris Martin (foto Ernesto Rodrigues/AE). Aí Chris Martin finalmente entrou gritando ‘OK!’ e o Via Funchal vem abaixo.

A verdade é que Chris Martin é o Coldplay. O baterista Will Champion, o baixista Guy Berryman e o guitarrista Jon Buckland são competentes, mas não tem o menor carisma. Como diz meu amigo Marco Bezzi, é por isso que eles não são o novo U2 – na banda irlandesa, todos têm carisma de sobra.

O Coldplay começou o show com ‘Square One’, do disco ‘X&Y’, que tem um refrão cuja letra/melodia (para mim) é um dos mais bonitos da história do rock:

‘The first line on the first page

To the end of the last page

From the start in your own way

You just want somebody listening to what you say

It doesn’t matter who you are’

‘A primeira linha da primeira página

Até o fim da última página

Desde o começo, da sua própria maneira

Você só quer alguém que ouça o que você tem a dizer

Não interessa quem você é’

(Tem jornalista que confunde pop music com literatura. Aliás, fiquei com uma raiva ao ler críticas do Coldplay escritas por gente que não tem a menor noção do assunto…)

O show continuou com todos os hits: ‘God Put a Smile Upon Your Face’, ‘Yellow’, ‘Speed of Sound’, ‘The Scientist’ (uma das mais bonitas), ‘Fix You’, ‘In My Place’ e por aí foi. Chris Martin não tem apenas carisma, mas canta muito bem. Só acho que ele exagera um pouco no quesito ‘expressão corporal’, atirando os braços para lá e para cá de um jeito meio desengonçado Mas ele é um cara legal. Muito legal. Na entrada do show, um stand explicava como funciona a campanha ‘Comércio com Justiça’, que o Coldplay apóia. Com tanta celebridade vivendo só para si, pelo menos Chris (olha a intimidade) tenta ajudar os outros.

Ouvi gente criticando o Coldplay também porque eles são bons moços. O que isso tem a ver com a música? Uma banda é melhor que a outra porque seus integrantes bebem mais desde quanto? E daí que o Coldplay pediu liquidificador e frutas para fazer umas vitaminas antes de entrar no palco? Não é a atitude mais rock & roll do mundo, mas… cada um, cada um. Conheço bem esse mundo: quando você está numa turnê mundial com mais de 200 datas por ano, é difícil encher a cara todas as noites, por mais que isso seja considerado rock & roll pelos fãs. Mas o que importa deveria ser a música, seja ela feita por bons moços ou drogados tatuados alcoólatras.

O Coldplay fechou o show com ‘Shiver’, como na noite anterior, apenas com Chris Martin e o Buckland no violão. Foi um show perfeito. Pena que não pude ir à festa da banda no restaurante UMA, na Vila Madalena. Mas seria difícil aguentar o sambão que me contaram que rolou depois de ver um show do Coldplay. Fiquei sabendo também que rolou uma partida de futebol ontem… Chris Martin foi cedo para casa, e não ia valer a pena ficar acordado até tão tarde para conversar com os outros músicos.

Enfim, foi um show perfeito. Pena que não foi para mais gente, no Pacaembu, por exemplo. Mas ao contrário do que criticaram, as cadeiras foram uma boa idéia, pelo menos organiza um pouco a platéia. É claro que brasileiro não fica sentado, mas pelo menos uma pessoa que pagou R$ 150 para ver um show tem o direito de se sentar, se quiser. A organização do evento, aliás, foi perfeita: não tinha trânsito para chegar no Via Funchal, não tinha fila para pegar cerveja (era possível até comprar caipirinha e assistir ao show sentado – coisa tão civilizada que brasileiro tinha mesmo que criticar), não tinha fila nos banheiros, não teve confusão ou briga do público, os casais se beijavam ao som da melhor banda do mundo, o som e a luz estavam muito bons, meu carro não foi roubado, não fui assaltado no caminho, minha família dormia tranquilamente quando eu voltei e ninguém tentou sequestrá-los pelo telefone enquanto eu não estava em casa.

Eu não chorei de felicidade, mas deveria. Não pelo Coldplay, embora o show tenha sido emocionante. Aconteceu tudo tão certo que até parecia que eu morava num país de verdade.