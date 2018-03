Keane, U2 e Iron Maiden

Jogo rápido: hoje, aqui em São Paulo, tem show do Keane no Credicard Hall. Na minha opinião, o disco novo deles, ‘Perfect Symmetry’, foi o melhor de 2008 (leia a crítica aqui). Se quiser ler a crítica do show da banda inglesa em abril de 2007, clique aqui.

Por falar em show, não pensem que esqueci do disco novo do U2. Ainda pretendo publicar um post completão sobre ‘No Line on the Horizon’, mas, enquanto isso, clique aqui e veja o sensacional palco da turnê nova (e as datas confirmadas até agora).

São tantas emoções… só para lembrar, no domingo que vem tem show do Iron Maiden. Para ler minha matéria sobre o show do ano passado, clique aqui.

(Nossa, quantos links 🙂 Abs, F.)