Keane: A banda de pop perfeita

Fala a verdade: tem coisa mais chata que crítico musical que fica querendo impor a próxima grande banda do mundo? Por que será que as melhores bandas são sempre aquelas que ninguém conhece? Por que a banda mais sensacional da atualidade é formada por esquimós africanos que tocam berimbau elétrico? Que coisa mais chata. Deve ser por isso que essas ‘melhores bandas do mundo’ passam a carreira inteira em branco, apreciadas apenas por esses críticos.

Sei que já dei um título parecido há algum tempo para falar do próprio Keane, mas não consegui encontrar outro melhor: eles são o resumo da banda de pop perfeita. É o que comprova o novo disco, ‘Perfect Symmetry’. Sou suspeito para falar dessa banda porque sou muito fã do trio inglês. (Para ver minha matéria sobre o show deles no Brasil, em abril de 2007, clique aqui) Eles misturam Beatles, Queen, Coldplay, U2… O Keane é descaradamente pop, dos arranjos com teclados às vozes melódicas. Mas aqui o adjetivo ‘pop’ é positivo, feito com elegância e talento. Músicas assobiáveis não tem nada de mau, desde que feitas com honestidade. E isso sobra no Keane, como podemos ver no novo single, ‘Spiralling’ (vídeo). Ela resume bem o disco, que tem uma pegada meio anos 80/high tech (ops, isso não é contraditório? É.) Apesar de ‘Spiralling’ ser genial e uma perfeita canção pop, minha favorita do disco é ‘Black Burning Heart’. Mas o álbum inteiro é bom, a começar pelo título (Eu adoro a expressão ‘simetria perfeita’)

Quem gostar do vídeo abaixo, deve procurar os discos da banda. A discografia é ‘Hopes and Fears’ (2004), ‘Under the Iron Sea’ (2006) e o novo, ‘Perfect Symmetry’ (2008). Você não vai encontrar o Keane em muitos órgãos da imprensa: eles não são esquimós. Nem africanos. Mas que eles são a melhor banda da atualidade, aí você vai ter que confiar em mim. Você confia?

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/M-LZ7yH-JBM” width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]