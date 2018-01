Jornalismo, internet e 'Ping Pong' no Manhattan Connection

Amigas e amigos,

como já mencionei aqui, estou em Nova York para uma conferência sobre mídia latino-americana. Pois esse foi um dos temas do papo que tive com o pessoal do Manhattan Connection, programa do qual eu sou fã e acompanho sempre que posso. Ricardo Amorim e Diogo Mainardi gravam no Rio de Janeiro; Lucas Mendes e Caio Blinder estavam no estúdio. Um beijo para todos da produção e, em especial, para a produtora Angélica Vieira, simplesmente ‘the nicest person’ em Nova York.

Falamos sobre internet, jornalismo, Ping Pong… enfim, acho que foi uma conversa legal. Esse post, portanto, é só para avisar que o programa vai ao ar no canal GNT neste domingo, dia 11, às 23h. Horários alternativos: segunda-feira, às 4h30, 10h, 14h e 22h30.

Se quiser saber mais, clique aqui para ver outros temas do programa no site oficial do Manhattan Connection.

Abs, F.