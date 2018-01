James Hetfield pilota Porsche em Interlagos

Fotos: Fernando Favoretto

Metallica, último capítulo:

No último domingo, antes do show, James Hetfield pilotou um Porsche 911 GT 3 Cup no autódromo de Interlagos. Como ‘professor’, ele teve Max Wilson, piloto consultor do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil.

Também me pediram para publicar foto de algum pôster que decorava o camarim do Metallica em 1993; segue o cartaz que ficava na frente da sala onde funcionava o bar. Abs, F.

Segundo a assessoria, Hetfield definiu o Porsche como ‘great!’. Mas pelo jeito, Hetfield é meio braço: enquanto pilotava, ele chegou a rodar na Curva do Lago. No box, Max ensinou o cantor a fazer a manobra do ‘punta-tacco’ (acelerar com o calcanhar e ao mesmo tempo frear com a ponta do pé), bastante usada pelos pilotos de competição. ‘Muito bom! Agora eu sei o segredo!’, disse Hetfield.

Foi a segunda vez que uma banda de rock dirigiu nesse esquema. Em 2009, foi a vez do Iron Maiden pilotar Porsches em Interlagos – incluindo o vocalista-piloto-de-avião Bruce Dickinson.

