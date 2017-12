James Bond News

A imagem acima é o pôster do novo filme de James Bond, ‘Quantum of Solace’, divulgado hoje. Outra novidade: segundo diversos sites dedicados ao assunto, as filmagens internacionais começaram ontem em Howard, uma antiga base militar americana que funcionou entre 1940 e 1998 no Panamá. O filme deve ter ainda cenas produzidas na Inglaterra, Itália e Austrália.

Para as mulheres, uma má notícia: a atriz Gemma Anterton declarou ontem numa entrevista coletiva que filmara dias antes, em estúdio, cenas com o ator Daniel Craig… numa suíte nupcial! Depois ela pediu desculpas e disse que ‘falou demais’.

Se for verdade, será a segunda vez que Bond se casa. A primeira foi em ‘007 a Serviço de Sua Majestade’ (1969), quando o agente secreto britânico foi interpretado pelo ator George Lazenby. Foi o único filme que Lazenby participou, o que prova que o casamento dá azar… mas só quando você é James Bond, claro.