Convivo bem com mulheres e aceito as diferenças numa boa. Mas de tempos para cá – a paciência diminui com a idade – ando me irritando com alguns comportamentos femininos típicos – e olha que sou bem-humorado a ponto de acordar sorrindo às segundas-feiras. Só que tem hora que é demais. Daqui a pouco eu imito a Fernanda Young (foto Marcos Mendes/AE) e crio o ‘Irritando Felipe Machado’.

Você, colega homem, com certeza já passou por situação parecida: sua mulher pede (manda) que você pegue a escova de cabelo para ela. Você pergunta: ‘onde está?’ “É uma escova vermelha, está na segunda gaveta do armário do banheiro.” OK.

Você vai ao banheiro e abre a tal gaveta. Está cheia de tranqueiras, coisas que você não sabe (e nem quer saber) para que servem. É claro que a escova não está lá. “Revirei a segunda gaveta, não tem escova nenhuma”. Ela grita de volta: “você não procurou direito, está aí, sim”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aí você revira tudo de novo; ela deve estar debaixo de um cotonete ou dentro do vidro de xampu. “Não está na segunda gaveta, certeza, revirei tudo”. Ela não ouve desta vez, a TV está muito alta. Você fica louco e abre todas as gavetas do banheiro. Nada.

Achar a escova de cabelo virou questão de honra. Nem que seja para enfiar na boca da sua mulher, idéia que começa a chegar ao seu cérebro com intensidade cada vez maior. Calma. Então você vasculha o quarto com o olhar de raio-X (geralmente reservado às morenas tipo Juliana Paes que quase quebram o seu pescoço na rua).

Sabe o que está em cima do criado-mudo? A maldita escova. Você olha para ela. Ela não olha para você, porque escovas não têm olhos. Mas ela sente a sua presença, sabe que você a odeia. Mas você não odeia a escova. Você odeia a despenteada que garantiu que a escova estava na segunda gaveta do banheiro, quando na verdade estava sobre o criado-mudo.

Você entrega a escova calmamente: “Que droga! Não estava na segunda gaveta! Estava em cima do criado-mudo! Por que você não me disse?” Sua mulher nem olha para você. “Ah é, esqueci que tinha deixado lá.”

Você quer esganá-la (a mulher, não a escova), mas resiste. Ela passa o maldito objeto pelo cabelo duas, três vezes. Fica bonita. E você nem se lembra mais por que estava tão irritado com essa besteira.