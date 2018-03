Iron Maiden: Show no Autódromo de Interlagos em março

UP THE IRONS!

Os fãs do Iron Maiden já podem comemorar: como haviam prometido no início do ano, os headbangers da Donzela de Ferro farão novos shows no Brasil em 2009 dando sequência à turnê ‘Somewhere Back in Time’. Desta vez, também vão sair do eixo Rio-SP e tocar em outras capitais. A seguir, o roteiro:

Março

Manaus – Dia 12

Rio de Janeiro – Dia 14

São Paulo (Autódromo de Interlagos) – Dia 15

Recife – Dia 18

Brasília – Dia 20

Os ingressos para ao show em São Paulo estarão à venda a partir de 00h00 do dia 2 de dezembro pelo site http://www.livepass.com.br. Para as apresentações nas outras cidades, o anúncio do início das vendas será feito posteriormente. Os preços são: Pista Premium: R$ 350; Pista: R$ 140; Meia entrada restrita a 30% da lotação.

Ninguém duvida que Iron Maiden e o Brasil tem um caso de amor metálico. Veja o que disse o baixista Steve Harris, em texto enviado pela assessoria da banda:

“Não é segredo que amamos tocar no Brasil. Quando olhamos e vimos que havia a oportunidade de voltarmos nesta etapa final para tocar em lugares onde não tínhamos estado e reaver nossos mais entusiasmados fãs, não tivemos nenhuma dúvida. Queríamos muito tocar em lugares como Manaus, Brasília e Recife, além de poder estar novamente no Rio de Janeiro depois de mais de 5 anos. Também adoramos termos sido convidados para tocar em Interlagos. Tenho certeza de que será um show memorável. Como será um enorme concerto após termos estado em São Paulo no início deste ano, achamos que seria a ocasião especial para trazermos de avião o show completo, exatamente como nossos fãs na Europa e Estados Unidos viram. Será preciso um avião à parte para podermos colocar todo o equipamento, além de Eddie, hienas, gatos, muitos panos de fundo diferentes, além do próprio demônio e toneladas de pirotecnias!

Especialmente para esse show, iremos mudar a ordem e algumas músicas no set list, colocando outras músicas dos primeiros álbuns, já que não estivemos no Brasil no início de nossa carreira. Acho que os fãs gostarão de ouvir as músicas tão conhecidas ao vivo. Daremos tudo de nós para que esses encontros sejam inesquecíveis.”

O mais empolgado com a turnê, no entanto, parece ser o vocalista Bruce Dickinson, já que além de cantar ele também pilota o famoso avião da banda, o Ed Force One:

“Essa maneira singular de realizar uma turnê, reunindo toda a equipe e todo o equipamento em nosso próprio avião, ajudou a fazer de 2008 um dos mais bem sucedidos, excitantes e divertidos anos de toda a história da banda. Dirigir o Ed Force One através do planeta e tocar para os nossos fãs em tantos países diferentes foi uma experiência incrível para todos nós. Eu, pessoalmente, considero pilotar e me apresentar no palco as coisas mais desafiadoras e gratificantes que eu já fiz, a despeito de todo o rigor que isto exige e das dificuldades que sempre existem.

Na verdade foi bem mais divertido quando nós decidimos realizar esta última parte da turnê desta forma. E é uma honra para nós voltarmos a tocar no Brasil tão rapidamente e darmos aos nossos fãs uma noite tão especial quanto possível. Tudo isso será uma maneira fantástica de complementar este ano incrível para a banda, antes que nós possamos parar um pouco e depois gravar um novo álbum de estúdio.”

Headbangers brasileiros, nos vemos lá!