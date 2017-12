Iron Maiden Airlines

Headbangers, Metalheads e Earthdogs, get ready!

O grande Iron Maiden anunciou dois shows no Brasil, parte da turnê mundial ‘Somewhere Back In Time World Tour 2008’ (que terá repertório do ‘Piece of Mind’, ‘Powerslave’, ‘Somewhere in Time’ e ‘Seventh Son’)

Os shows são em São Paulo (2/3), no Skol Arena (Anhembi), em Porto Alegre (5/3), no Gigantinho. Daqui, o Iron vai para a Argentina no avião da foto acima – e pilotado pelo vocalista Bruce Dickinson! O Boeing 757 da banda transportará os músicos, equipe técnica e equipamento do Iron (cerca de 12 toneladas).

A seguir, frase de Bruce:

“Eu tenho pilotado aviões de passageiros da Astraeus Airlines por alguns anos e encomendamos para esta turnê um Astraeus Boeing 757. Ele será remodelado, pintado e customizado em Novembro, o que nos dará um bom tempo para solicitarmos toda a documentação. Fizemos isso devido à distância dos locais dos shows. Queríamos cobrir a maior distância possível, sem ter que ficar esperando nosso equipamento chegar. Dessa forma chegaremos a mais fãs em mais lugares, mais rápido”, comenta o vocalista e piloto Bruce Dickinson.

A série de shows celebra o lançamento do DVD de ‘Live After Death’ e será focada especialmente nos clássicos oitentistas da banda. A opção se refletirá tanto na seleção de músicas quanto no cenário, que será baseado na lendária produção de 1984-85 Powerslave Tour. Estes serão alguns dos mais elaborados concertos de toda a história do Iron Maiden e incluirão também elementos-chave da turnê ‘Somewhere In Time de 1986/7’, como o Cyborg Eddie.

“O Brasil é um dos nossos lugares favoritos pra tocar. Os brasileiros são fãs apaixonados desde a primeira vez que tocamos lá, em 1985, na turnê World Slavery Tour. Até hoje aquele é provavelmente nosso maior show em termos de público. Além disso, até hoje todas as vezes que fomos ao Brasil só tivemos o maior apoio possível dos nossos fãs. Frequentemente nos perguntam quais são os pontos altos de nossa carreira e os shows do Rock in Rio (1985 e 2001) sempre vêm à mente. Desnecessário dizer que estamos muito contentes de voltar e rever nossos amigos – alguns até, quem sabe, que encontramos pela primeira vez em 1985! Nós incluímos o show do Rock in Rio de 1985 no DVD ‘Live After Death’ que estamos preparando para lançamento no ano que vem. Então, algumas pessoas até podem tentar se encontrar por lá! Eu sempre adorei os shows de Powerslave e achei eles alguns dos melhores de toda a nossa história. Será um prazer levâ-lo de volta ao Brasil. Vamos nos divertir muito por aí!”, conclui o baixista e líder do Iron, Steve Harris.

AGENDA

FEVEREIRO

1- Mumbai, India Bandra Kurla Complex

4 – Perth, Australia Burswood Dome

6 – Melbourne, Australia Rod Laver Arena

7 – Melbourne, Australia Rod Laver Arena

9 – Sydney, Australia Acer Arena

10 – Sydney, Australia Acer Arena

12 – Brisbane, Australia Entertainment Centre

15 – Yokohama, Japão Pacifico Yokohama

16 – Tokyo, Japan Messe

19 – Los Angeles, USA The Forum

21 – Guadalajara, Mexico Auditoria Telmex

22 – Monterrey, Mexico Monterrey Arena

23 – Mexico City, Mexico Sports Palace

26 – San Jose, Costa Rica Saprisa Stadium

28 – Bogota, Colômbia Simon Bolivar Park

MARÇO

2 – São Paulo, Brasil Skol Arena Anhembi

5 – Porto Allegre, Brasil Gigantinho

7 – Buenos Aires, Argentina Ferrofcarril Oeste Stadium

9 – Santiago, Chile Pista Atletica

12 – Porto Rico San Juan Coliseo

14 – New Jersey, USA Continental Airlines Arena

16 – Toronto, Canada Air Canada Centre

A segunda metade da turnê começará na metade de maio e seguirá até o meio de junho com mais shows na América do Norte seguidos por uma extensa cobertura da Europa. Informações da assessoria de imprensa da gravadora EMI. Obrigado, Renata!