Iggor Cavalera: ex-baterista do Sepultura tem noite de DJ

Quem não saiu no fim de semana por causa da chuva tem uma boa balada hoje à noite (segunda-feira). Para quem não sabe, o ex-baterista do Sepultura, Iggor Cavalera, virou DJ. Junto com a mulher, Laima Leyton, ele se apresenta como DJ no projeto Mixhell, que vai rolar na noite ‘Rock and All’ do Clube Glória (hoje e dia 2/12).

Mas não vá pensando que ele vai tocar heavy metal. O estilo da dupla-casal é underground/cyber punk/technoclash, com toques de hip-hop old school, rock e eletrônico.

Espera aí… você não entendeu nada? Então é melhor ouvir:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

MIXHELL: http://www.yousendit.com/download/oSIXbDHBp3k%3D

A noite terá ainda um convidado surpresa, que não posso dizer quem é. Na verdade, quem SÃO, já que são dois… 🙂 Só posso adiantar que são bem legais (quem quiser saber quem é, deixe um comentário específico)

O Clube Glória fica na Rua 13 de Maio, 830, Bela Vista, 3287-3700. Ingressos: 35 e 25 (na lista do site) – www.clubegloria.com.br