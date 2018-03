Conforme prometido, Borracharia especial com Heidi Klum.

Presto atenção na Heidi (olha a intimidade) desde que a vi num desfile da Victoria Secret, mas depois que ela começou a apresentar programas de TV (Project Runaway, Next Top Model) descobri que ela é ainda mais interessante.

Interessante, não. Perfeita. Parece ser inteligente, divertida, bem-humorada e, claro, linda. Com um corpinho desses aos 35, (ela faz aniversário dia 1º de junho), Heidi deixa para trás a maioria das garotinhas de 18.

Informações sobre ela na Wikipedia: seu primeiro marido foi o estilista Ric Pipino (casou-se em 1997 e separou em 2002). Pelo jeito ela não tem um gosto muito definido (o que abre possibilidades até para jornalistas brasileiros, quem sabe): namorou o vocalista do Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, e o chefão da Fórmula 1, Flavio Briatore. Com o Briatore ela teve uma filha (Helene), mas no dia que anunciou a gravidez na imprensa, os paparazzi flagraram o idiota beijando a designer de jóias Fiona Swarovski. Conclusão: Briatore levou um pé na bunda, merecido.

Em 2004, Heidi conheceu o Seal e se apaixonou. Detalhe para os nomes dos dois filhos que ela tem com o cantor britânico: Henry Günther Ademola Dashtu Samuel e Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel. (Acho que o Seal se vingou por ter um nome muito curto nos filhos.)

Acima, três momentos (falei que era uma Borracharia especial) de Heidi:

1. Como uma das Angels da Victoria Secret, no desfile de 2007. Se um anjo desses aparece na minha frente, vou achar que morri.

(Mario Anzuoni/Reuters)

2. Como garota-propaganda da marca inglesa Acessorize (Vou comprar para ver se minha mulher fica assim)

3. Na festa do Elton John após a cerimônia de entrega do Oscar, em fevereiro deste ano. Imagina chegar numa festa acompanhado por uma mulher dessas…

(Danny Moloshok/Reuters)

Heidi Klum über alles!