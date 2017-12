Gisele e outras 'anjas'

Ficar em casa na frente da TV nem sempre é um programa meia boca: no próximo dia 15, sexta-feira, às 23h, o canal a cabo TNT vai exibir o desfile da grife de lingerie Victoria’s Secret. Eu já vi e garanto: é um excelente programa, muito cultural e instrutivo. Sua namorada vai poder conhecer mais sobre os novos tecidos de lingerie, os modelos de lingerie e as últimas tendências em lingerie. E você vai poder… bem, só ver Gisele vestida de anjinha já está bom demais. Imagine então Izabel Goulart, Karolina Kurkova, Alessandra Ambrosio… (tenho no meu arquivo mais fotos, quem quiser pode pedir que eu publico)

