Flip 2009: Uma festa para dar adeus a Paraty

Simon Schama: Será que ele usou na apresentação a mesma camisa que estava vestindo na festa?

Acabou. O último dia da Flip também começou na noite anterior, com uma festa organizada pela Saraiva na Casa de Cultura de Paraty, onde horas antes o Estadão promoveu uma mesa sobre o Euclides da Cunha.

A festa foi bem divertida, um clima já meio de despedida do evento que propicia todo mundo a cair na farra como se não houvesse amanhã (houve, inclusive com algumas mesas).

O mais empolgado da festa era o historiador britânico Simon Schama, autor de ‘O Futuro da América’ e ‘Os Cidadãos’, entre outros incríveis calhamaços. Quando se imagina um historiador, logo vem à cabeça a imagem de um velhinho de óculos numa biblioteca, nunca de um estrangeiro suando em bicas e dançando a coreografia de ‘Thriller’ com uma camisa branca aberta até o umbigo. O que prova que os intelectuais também gostam de se divertir como os simples mortais(como se alguém imaginasse o contrário).

Outro casal que compareceu à festa foi Sophie Calle e Grégoire Bouillier, dupla que você deve conhecer do post anterior. Muita gente levantou a bola de que a briga dos dois foi uma jogada de marketing, etc. Eu não concordo: acho até que os dois se beneficiaram do episódio, sim, mas tenho um pouco de sensibilidade para acreditar que eles realmente ficaram constrangidos durante a mesa descrita no post anterior. Enfim, mesmo que alguma coisa tenha sido combinada, a verdade é que os dois estavam lá se expondo, lavando a roupa suja de suas vidas em um país distante, em frente a um monte de conhecidos. E não há marketing que altere essa realidade.

Bem, o casal estava batendo papo na festa, etc. Grégoire terminou com namorada por e-mail, revelou todo o relacionamento em um livro e foi humilhado quando ela decidiu tornar pública a falta de delicadeza dele. Pois você acredita que ele estava rodeado de mulheres na festa, todas dando em cima do cara? Algumas queriam tirar fotos, outras queriam alguma outra coisa que não tive a cara de pau de perguntar. Enquanto isso, Sophie ficava em um canto, olhando tudo com uma expressão de, digamos… ciúme. Como a sociedade é machista, não? A mulherada condenou o comportamento do Grégoire, mas na primeira oportunidade de conhecê-lo pessoalmente…

O Atiq Rahimi, igualmente conhecido nosso de alguns posts acima, também se deu bem. Não esperou o fim da festa para sair acompanhado por uma bela mulher. Antes disso, ele mostrou na pista de dança o gingado e suíngue do homem franco-afegão. Dois pra cá, duzentos e quarenta e três pra lá…

Em relação aos escritores brasileiros, não vou entrar em detalhes. Vai saber quem é casado, quem é solteiro, né?

No dia seguinte, o último da Flip 2009, aconteceu muito pouca coisa. A mesa do Simon Schama, por exemplo, mas não consegui ver (me garantiram que ele não mostrava sinais de ressaca, o que só vem a provar que intelectuais não são como os mortais). Acabei arrumando muitas coisas e editando um vídeo em que o Daniel Piza aponta os destaques do evento e outro com o trecho da entrevista do Gay Talese em que ele conta os bastidores de uma de suas reportagens mais famosas, ‘Frank Sinatra está resfriado’. Também publiquei na TV Estadão uma pequena entrevista com o grande Milton Hatoum, falando sobre a importância do local de origem de um escritor para a sua obra. Hatoum, como se sabe, é amazonense de Manaus, e usa a cidade como um verdadeiro personagem de seus livros. Como faziam, aliás, com suas respectivas regiões, Guimarães Rosa (norte de Minas, por ali) e James Joyce (Dublin, Irlanda). A ideia era que Hatoum falasse como uma história local pode se tornar universal… bom, é melhor você ver o vídeo (clique aqui).

Agora eu vou embora. Por via das dúvidas, já solicitei o credenciamento de imprensa para a Flip 2010. Vou ficar com saudades de Paraty. Apesar do nome, tenho certeza que essa cidade foi feita… para mim.

Até o ano que vem.