Flip 2009: O jornalista é, antes de tudo, um forte

Sophie Calle e Grégoire Bouillier: Lavando roupa suja em público

Meu penúltimo dia na Flip começou na noite anterior. Explico melhor: uma festa esquisita me levou madrugada adentro sem eu conseguir entender o porquê. Como alguém em sã consciência pode ficar até 3 da manhã em uma festa sem música (o som quebrou) e sem nada para comer ou beber? Se alguém souber a resposta, por favor me mande um e-mail.

Na manhã seguinte, hoje, o verdadeiro penúltimo dia, comecei a jornada participando de um programa ao vivo na Rádio Eldorado. Pouco depois, às 10 da manhã, comecei uma maratona de Mesas na Tenda do Autor que me fez refletir: como é que eu nunca tinha vindo a um evento tão sensacional quanto a Flip antes? Se alguém souber a resposta por favor me mande um e-mail.

A primeira Mesa foi ‘O Dissonante Século 20’, com o norte-americano Alex Ross. Ele é ex-crítico musical do The New York Times e, como se isso não bastasse para o seu currículo, trabalha hoje para a revista New Yorker. Ele está na Flip para falar sobre seu livro recém-lançado no Brasil, ‘O Resto é Ruído’.

O livro conta a história da música erudita contemporânea do início do século 20 até hoje. Mas não é uma publicação apenas sobre música, até porque música nunca é apenas música. Música é cultura, é comportamento e, de acordo com Ross, muita política. Ross situa compositores como Stravinski, Schoenberg e Stockhausen, entre outros, no contexto político-social de suas épocas, criando um retrato sensacional do nosso tempo e ajudando a entender um pouco por que o mundo de hoje é como ele é.

Ross escreve praticamente apenas sobre compositores norte-americanos e europeus, o que deixa uma pequena lacuna em seu livro, principalmente para quem está fora desse eixo como nós, brasileiros. Ele diz que gosta de Villa-Lobos, Caetano Veloso, Pixinguinha e Chico Buarque, mas teve que fazer opções e cortar algumas para o livro. Mas as histórias da vida desses compositores, a maneira como alguns deles lidaram com ditadores sanguinários como Hitler e Stálin, tudo isso transforma o livro em uma leitura incrivelmente interessante, até para quem não gosta do estilo musical abordado por ele. Como eu.

Sou fã de alguns artistas que ele cita no livro, como John Coltrane e Charles Mingus. Mas talvez eu não seja inteligente o suficiente para apreciar a obra de compositores como Philip Glass ou John Adams. E não consigo ouvir a música de György Ligeti sem as imagens geniais do cinema de Stanley Kubrick. Mesmo Stravinski eu acho meio complexo demais, mas na verdade nem é isso o que mais me incomoda.

Acho que falta na maioria dos compositores eruditos do século 20 algo fundamental para a boa música: emoção. A música desses caras parece ter sido criada a partir de algum tipo de fórmula matemática; é um tipo de som que precisa ser acompanhado por algum conceito, alguma explanação para ser entendido completamente. E acho que é isso o que me afasta, pelo menos por enquanto. Algum dia prometo aprender, mas, por enquanto, em termos de música erudita eu ainda prefiro ficar com as ‘Goldberg Variations’ na versão do Glenn Gould.

A Mesa literária que assisti na sequência precisa de uma introdução. Vou tentar contar a história do começo para ver se consigo deixá-la tão interessante quanto ela é.

Capítulo 1

Era uma vez uma artista conceitual francesa chamada Sophie Calle. Ela ficou famosa ao misturar sua vida particular com suas obras, criando uma série de eventos reais, que em seguida ela documenta em textos e, principalmente, em fotos. Só para se ter uma ideia do que estamos falando: em uma obra, ela seguiu um desconhecido de Paris até Veneza. Em outra, ela contratou um detetive para segui-la, e chamou um amigo para seguir o detetive. Parece estranho? E é mesmo. Em uma das minhas favoritas, ela convidou 45 estranhos para dormir em sua cama. Ela também chegou a trabalhar como camareira em um hotel, onde abria e fotografava malas dos hóspedes, assim como o estado em que deixavam suas camas. Essa relação com camas tem uma história ainda melhor: um fã norte-americano, triste após o fim de um relacionamento, escreveu a Sophie dizendo que gostaria de dormir na cama dela. Sophie contratou uma transportadora e enviou a cama para a Califórnia até que o desconhecido melhorasse de suas ‘dores de amor’. Ele encontrou outra garota e enviou a cama de volta.

Capítulo 2

Era uma vez um escritor francês chamado Grégoire Bouillier. Antes de virar escritor, ele era pintor e chegou a morar na rua. Após lançar Rapport Sur Moi, tornou-se um escritor conhecido na França.

Sophie é tão conhecida por suas excentricidades que até virou personagem de um romance de Paul Auster (a Maria Turner, de ‘Leviatã’). A artista francesa, que de normal não tem nada, costuma organizar festas de aniversário com o mesmo número de convidados que o número de anos que está fazendo. Com uma diferença: alguém levava sempre um convidado surpresa, simbolizando o ano que estava começando. Não sei ao certo quantos anos ela estava fazendo nesse dia, vamos dizer que 33. Alguém convidou Grégoire Bouillier para ser o 34º convidado, o ‘convidado misterioso’.

Na tentativa de impressioná-la, ele levou um vinho caríssimo de presente. Ela recebeu o vinho, agradeceu e o levou para um quarto onde guarda todos os presentes que já ganhou na vida. Fechados. Como eu disse, de normal Sophie não tem nada.

Capítulo 3

Algumas semanas depois, os dois se reencontraram. Papo vai, papo vem, começaram a namorar. Sem Sophie saber, Grégoire Bouillier começou a escrever um livro chamado ‘O Convidado Misterioso’. O livro era exatamente sobre sua experiência com Sophie, com detalhes indiscretos e tudo mais sobre a vida dos dois. No dia do lançamento do livro, um ano após o início do namoro, Grégoire Bouillier enviou um e-mail para Sophie terminando o relacionamento.

Sophie ficou estupefata, sem entender nada. Ficou tão sem entender, que entrou em contato com 107 mulheres de diversas profissões para que explicassem a ela o que o e-mail significava. Uma psicóloga fez a análise freudiana do e-mail; uma revisora de francês colaborou com a interpretação gramática do texto. A vingança é um prato que se come frio: a ideia de Sophie virou uma obra de arte e o texto íntimo do e-mail de Grégoire Bouillier terminando o namoro foi parar em exposições no mundo inteiro, para ódio dele.

Pois bem: a Mesa literária ‘Entre Quatro Paredes’ reuniu o casal no palco pela primeira vez desde a separação. Eles já haviam se encontrado antes, mas acho que é um pouquinho diferente lavar roupa suja em casa ou numa tenda de Paraty, em frente a 800 pessoas.

Entre momentos constrangedores e alfinetadas divertidas, posso dizer que foi uma das mesas mais interessantes da Flip 2009. Nenhum dos dois é um artista do nível de Lobo Antunes ou Milton Hatoum, claro, mas foi muito interessante ver duas pessoas extremamente inteligentes discutindo abertamente algo tão privado, tão pessoal. Cada um à sua maneira, os dois tentavam justificar suas obras usando a arte como desculpa – e acho que conseguiram. Há uma pitada de vingancinha feminina em expor o namorado que termina o relacionamento por e-mail? Claro que sim. Mas a discussão é maior do que isso; ela diz respeito inclusive ao significado da arte, os caminhos que a arte pós-moderna (ou como você queira chamar esse tipo de arte) propõe.

Muita gente falou mal do encontro, mas não acho justo julgar obras de arte como as de Sophie Calle pela mesma ótica que usamos para julgar um quadro de Caravaggio. Não quero parecer contraditório, já que critiquei alguns compositores modernistas alguns parágrafos acima. Mas acho que são coisas diferentes: arte é feita para se bonita, mas também para pensar, refletir, viajar. Música é feita para emocionar, pelo menos na minha modesta opinião.

A terceira mesa do dia é ‘O Mar e o Sertão’, organizada pelo Grupo Estado para discutir a obra de Euclides da Cunha no centenário de sua morte (1866-1909). Apesar de estar envolvido de certa forma na organização do evento (ele foi filmado pela equipe da TV Estadão), posso dizer de forma imparcial que foi bastante interessante. A Mesa, na Casa da Cultura de Paraty, era formada pelo jornalista Daniel Piza, que refez a expedição que Euclides capitaneou pelos rios da Amazônia; o escritor Milton Hatoum, nascido em Manaus, Amazonas, e grande fã do trabalho de Euclides; o crítico literário Francisco Foot Hardman; e a professora Walnice Nogueira Galvão, especialista na obra do autor de Os sertões.



Gay Talese: O bom repórter põe a verdade acima de tudo, às vezes até da vida pessoal

A última Mesa da noite também foi incrível: ‘Fama & Anonimato’, com Gay Talese. Já falei bastante sobre ele, por isso vou parando esse relato que já está longo demais por aqui. Apenas um detalhe curioso: em razão de seu livro ‘A Mulher do Próximo’, que tratava sobre a revolução sexual nos Estados Unidos, Talese foi acusado de expor a mulher, Nan, a uma humilhação pública e desnecessária. O mediador da apresentação, Mario Sérgio Conti, indagou Talese sobre seu novo livro, que será uma reportagem sobre seu próprio casamento. Conti perguntou se não seria uma nova humilhação pública para os dois, já que trechos antecipados na imprensa americana trazem casos de traição de ambos os lados.

Emocionado, Talese reforçou o amor à mulher e confessou que realmente a humilhou durante a investigação sexual realizada em campo para ‘A Mulher do Próximo’. Ele reforçou que o trabalho do repórter nem sempre é o ideal segundo os padrões da sociedade, mas afirmou que era sua obrigação realizá-lo para atingir os padrões de qualidade e realismo que desejava. Mas ele ficou visivelmente alterado ao falar publicamente sobre o assunto: como eu estava sentado bem pertinho, deu para ver que seus olhos se encheram de lágrima quando garantiu que será uma reportagem honesta sobre um relacionamento que, como todos os outros no mundo, enfrenta problemas no cotidiano, ainda mais quando se é casado há 50 anos.

Admirei Gay Talese ainda mais por sua honestidade e paixão com que fala sobre seu trabalho. Ele é o cara, como diria Obama. E sua mulher o respeita por isso, tenho certeza. Me perguntei por que ela ainda estaria casada com ele após uma declaração pública dessas, mas cheguei a nenhum lugar. Talvez seja o amor que a literatura imortalizou em tantas obras-primas, sei lá. Se alguém souber outra resposta, por favor me mande um e-mail.

Alex Ross: Seu livro ‘O Resto é Ruído’ é a maior prova de que música nunca é apenas… música