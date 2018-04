FLIP 2009: Dawkins e Talese, um delírio

Se meu primeiro dia na Flip já foi sensacional, o segundo foi melhor ainda. Começou cedo, às 8h, em um workshop para adolescentes realizado por Daniel Kondo, grande amigo e um dos melhores ilustradores do País na atualidade. Dali eu fui correndo para um dos momentos mais aguardados (por mim) na Flip: a coletiva do biólogo Richard Dawkins.

Não seria difícil imaginar o elegante biólogo britânico tomando chá com seu ídolo, Charles Darwin. Por ironia do destino, até mesmo os nomes dos dois evolucionistas é parecido, como se Dawkins tivesse ‘pegado o bastão’ e continuado o trabalho iniciado por Darwin há 200 anos, quando nasceu, ou, mais especificamente, há 150, quando lançou a bíblia dos evolucionistas, ‘A Origem das Espécies’.

Dawkins está vestindo uma camisa com estampa de plantas, e fico imaginando se ele não teria também uma com tubo de ensaios e outra com macaquinhos. Seu pensamento é tão racional e lógico que é impossível alguém realista e desprovido de preconceitos não acreditar em sua teoria.

Em primeiro lugar, ele é completamente ateu. Não apenas isso, ele é um ativista ateu. Em um momento, ele diz que os ateus deveriam ‘sair do armário’, numa referência à popularização do movimento gay ocorrida quando os homossexuais decidiram abrir o jogo e assumir sua condição. Dawkins usa um outro termo, bright, que significa ‘brilhante’. Entre outras interpretações, a expressão indica que quem não acredita em Deus é mais inteligente que o resto da população.

O problema é que, sem emoção, é quase impossível discordar de Dawkins. Seus pensamentos são baseados em evidências, enquanto a religião é composta por tudo, menos evidências. Acreditar em Deus é um ato de fé e, como tal, não é inspirado por provas concretas. Pois é aí que Dawkins ataca: “Deus provavelmente não existe”, ironiza, em referência à campanha que ele ajudou a bancar em Londres, com a frase estampada em ônibus e outdoors.

Não apenas Dawkins diz com todas as letras que Deus não existe, como ele ainda diz que Deus é um delírio (variação do título de um de seus livros mais famosos, publicado aqui pela Cia. das Letras). Deus é um mal para a sociedade, Deus é a causa de guerras em todo o mundo, Deus inspira extremistas assassinos e egoístas. Analisando os conflitos espalhados pelo mundo, é difícil defender que alguém consciente defenda a religião.

O maior problema é que acreditar em Deus nos faz, invariavelmente, escolher uma religião. E aí, diria Darwin, é que o ‘bicho pega’: se temos que escolher um lado, somos obrigados a colocar todas as outras crenças no outro. Daí para esse outro virar um opositor, e daí um inimigo, basta acender um fósforo.

A verdade é que Dawkins é um gênio da oratória, e é uma delícia ouvir gênios falando. Durante a coletiva, ele praticamente convoca os jornalistas a refletirem profundamente sobre a existência de Deus, e convenhamos que fazer isso em uma sala de um hotel em Paraty às 10 da manhã com o sol brilhando lá fora só pode ser realizado por alguém com talento divino.

Pergunto sua opinião sobre inteligência artificial: cito o filme ‘2001, Uma Odisséia no Espaço’, do meu grande ídolo Stanley Kubrick. Lembro Dawkins que, no filme, o ser mais inteligente na espaçonave é justamente o computador HAL 9000 – personagem que, em outro ponto para se refletir, é mau como só um ser humano pode ser. Dawkins me responde de maneira um pouco evasiva, dá a impressão de que ele deve estar preparando algum material mais profundo sobre inteligência artificial ou algo do gênero. Afinal, o assunto tem tudo a ver com ele: seria a inteligência artificial a forma mais natural de evolução humana? Os Darwins e Dawkins do futuro poderão responder melhor.

Na saída, levo uma pilha de livros (sim, tenho todos os seus livros e sou fã assumido de Dawkins) para ele assinar. Explico que meu nome se soletra ‘F…E…L…’ , mas antes que eu termine a frase, ele me interrompe. “Eu não faço isso, escrever o nome das pessoas. Escrevo apenas o meu nome.” Ele rabisca Richard Dawkins e me entrega a pilha. Parece um ato rude, mas ele faz isso de maneira tão elegante, tão British, que me deixa desarmado. Ainda peço para tirar uma foto, o que ele concorda de maneira simpática e ainda faz questão de sorrir. Espero que Deus não me castigue por ter uma foto de Richard Dawkins no porta-retrato da minha sala.

Após assistir à coletiva de Dawkins, fica difícil encarar algo que a supere. Mas daí chega a hora da coletiva de Gay Talese, outro gênio e o mestre definitivo dos jornalistas literários. Comparar os dois homens é uma tarefa impossível: o que Dawkins tem de racional e cartesiano nos pensamentos, Talese compensa em longas e detalhadas divagações. Ambos estão acostumados a brilhar em eventos como este, vão muito bem com o público, são o que Darwin chamaria de ‘macacos-velhos’. Aos 77 anos, Talese tem a vitalidade de um repórter no início da profissão. Ele chega à mesma sala de onde Dawkins acaba de sair e começa a falar no microfone, praticamente organizando a própria coletiva. “Quem está no comando aqui?”, pergunta logo de cara. Os jornalistas se sentam e surge a primeira pergunta, alguma coisa sobre a profissão. Talese não se senta, fica de pé elegantemente vestido, de terno e gravata, como sempre. A primeira resposta – que é tudo, menos uma resposta no sentido literal da palavra – dura 35 minutos, metade da coletiva.

Talese conta o caso da reportagem que fez sobre uma jogadora de futebol chinesa que tinha perdido um pênalti na final da Copa do Mundo. Ele confessa que é movido pela curiosidade, e que isso pode significar basicamente qualquer assunto do mundo. Ele vai até a China para encontrar a garota, porque repórteres “têm que estar pessoalmente no local para fazer uma boa reportagem”. Ele explica então que, ao desembarcar na China, conheceu a garota mas desconfiou que mais interessante seria contar a história da mãe dela e, por que não, da avó também, que passou pela Revolução Cultural de Mao Tsé-Tung, etc. Ele quer dizer com isso que o repórter tem que ter o olho e o discernimento para compreender que a reportagem pode mudar durante o curso dos acontecimentos, que o importante é a história ser interessante e bem contada. E lembra que acabou ficando três meses por lá, até conseguir descobrir tudo sobre as três gerações de mulheres chinesas.

A segunda resposta (nem me lembro qual foi a pergunta, não importa) dura outros 30 minutos. Talese conta como começou sua carreira: após cursar a universidade no Alabama, ele desembarcou na sede do The New York Times dizendo que tinha estudado com o primo do Diretor de Redação. Incrivelmente, o xaveco funcionou e ele ganhou um emprego duas semanas depois. Os segredos de Talese são básicos e imortais: ir atrás do que você quer, perseverar, ser bem-educado; vestir-se bem; ser sincero e honesto. É incrível que alguém tenha que vir de Nova York para dizer isso em Paraty, mas é mais incrível ainda perceber que são características cada vez mais ausentes da sociedade mundial.

Talese encerra a palestra (não daria para chamar isso de coletiva) e corro mais uma vez para pegar autógrafos que faltam nos livros que eu não havia levado no primeiro dia, por pura vergonha de sobrecarregá-lo. Ele olha para mim e sinto orgulho de dizer que ele me reconhece da noite anterior, e começa a assinar “To Felipe…” sem eu precisar dizer quem sou. Aproveito para garantir a foto que esqueci de tirar no hotel durante a entrevista do Estadão. Pelo jeito, essa FLIP será uma boa desculpa para eu comprar novos porta-retratos.

E isso tudo foi antes do almoço.