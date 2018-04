Flip 2009: Chico Buarque e outros queridinhos das mulheres

Atiq Rahimi: O cara é tão estiloso que poderia até desfilar na Cabul Fashion Week

Não dá para falar sobre a sexta-feira na Flip sem começar (e terminar) com Chico Buarque. Tudo bem, corria um boato de que as mulheres brasileiras estavam planejando uma operação militar com objetivo de invadir Paraty para seqüestrá-lo, mas não imaginei que fosse realmente (quase) acontecer. Até eu, que conheço razoavelmente bem como funciona o universo dos rockstars fiquei impressionado. Chicomania seria o termo exato, parodiando a Beatlemania que assolou o mundo no início da década de 1960.

Chico participou ontem da Mesa ‘Sequências Brasileiras’ ao lado do amazonense Milton Hatoum. Achei um desperdício ver os dois dividindo a Mesa, porque a atenção obviamente ficou voltada para Chico e perdeu-se a chance de dar mais espaço para ouvir melhor Hatoum, escritor que certamente está no topo dos melhores que temos hoje. Não que Hatoum não tenha falado, mas é que havia uma expectativa tão grande em relação ao Chico Buarque, que o debate acabou virando um papo de comadres, cheios de elogios para lá e para cá e pontuado por suspiros da platéia.

Uma coisa que acho engraçado é ver como as mulheres se referem a Chico Buarque apenas como ‘Chico’. Há uma intimidade subliminar, uma espécie de relação amorosa platônica, exagerada e – por favor não ache que estou sendo despeitado – até infantil. Parece que toda mulher tem a obrigação de ser apaixonada por ele, que seus olhos azuis são os únicos que enxergam quem elas realmente são. Imagino que o amor ao Chico é coisa que se passa de mãe para filha, mais ou menos como a escolha do time de futebol para pais e filhos. Fiquei tão intrigado pela questão ‘por que as mulheres amam Chico Buarque?’ que saí pelas ruas entrevistando, em vídeo, suas fãs em Paraty. O resultado está aqui. (Se você quiser ver uma outra matéria mais séria, sobre o Chico escritor, clique aqui.)

Chicocamina: Multidão atrás dos autógrafos de Chico Buarque (mas só 150 conseguiram)

A verdade é que Chico Buarque é um excelente escritor (principalmente a partir de Budapeste, seu penúltimo livro) e todo esse hype em torno dele só o atrapalha. Ele, inclusive, deve achar chatíssimo. Tira todo o foco de seu trabalho e transfere a atenção para uma coisa fútil, vazia como um texto em uma revista de celebridades. Leite Derramado é um livro muito bom Buarque escritor não merecia isso. Acredito, no entanto, que ele tem sua parcela, ainda que pequena, de culpa no cartório: sua relutância em aparecer, sua recusa sistemática em dar entrevistas, tudo isso colabora para a criação do mito. Cria corvos e eles te comerão os olhos, diz o ditado. Cria fãs e elas te comerão com os olhos, eu adaptaria.

Quem não tem reclamado do assédio é o escritor afegão Atiq Rahimi. Ele tem sido classificado pelas mulheres de Paraty como “um cara muito interessante” (adoro esse adjetivo, ‘interessante’). Rahimi está invariavelmente acompanhado por mulheres bonitas e parece estar gostando desse assédio (será que existe assédio no Afeganistão? Acho que não, pois como as celebridades poderiam escolher as groupies mais bonitas quando todas cobertas com burcas?). Nascido em Cabul, Rahimi vive há muitos anos na França, e foi provavelmente nos enfumaçados cafés de Paris que ele aperfeiçoou sua personna ‘escritor-afegão-refugiado-de-guerra-exilado-na-França’, com chapeuzinho, cachecol enrolado no pescoço, barbicha e roupas milimetricamente desleixadas.

Outro que tem feito um sucesso razoável entre as mulheres é Grégoire Bouillier, que relatou em livro sua polêmica relação com a também escritora/artista/performer Sophie Calle (ela também participa da Flip, os dois vão se reencontrar em uma das Mesas pela primeira vez após o fim do relacionamento, ou pelo menos é isso o que diz o programa). Grégoire, que já morou nas ruas, parece ter sentido saudades do passado: ontem eu o encontrei perdido pelas ruas de Paraty, aparentemente inspirado por algumas caipirinhas, tentando encontrar o hotel. Dei uma mão para o cara, claro. Nunca se sabe quando eu posso precisar dele quando estiver inspirado por vinho tinto e perdido pelas ruas de Paris.

Grégoire Bouillier: Para algumas, ele é um insensível; para as outras, um cara charmoso